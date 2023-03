Miedo por el Dibu, amor a Messi y agradecimiento a Scaloni: De Paul y lo que dejó Qatar 2022

En el marco de la entrega de premios The Best, en el cual Argentina levantó los cuatro trofeos en los que estaba nominada (mejor futbolista, arquero, DT e hinchada), Rodrigo de Paul habló por primera vez sobre lo que sintió tras ganar la Copa del Mundo de Qatar 2022 y sobre su relación con sus compañeros de equipo. “Me encanta pasar tiempo con él, nos divertimos mucho con él y con todos los pibes. Tenemos un grupo hermoso”, comenzó revelando el mediocampista acerca de Lionel Messi.

Al comienzo de la charla que mantuvo con Gastón Edul, para TyC Sports, el jugador del Atlético Madrid, hizo un repaso por sus días en el Mundial y recordó algunas anécdotas compartidas con sus compañeros. De Paul contó que tras la derrota con Arabia Saudita, en un despiste de Lionel Messi y solo por el hecho de molestarlo, le quitó un cuaderno que tenía en su habitación y le escribió una premonición: “Se lo firmé. Puse la fecha y escribí que el 18 de diciembre íbamos a ser campeones".

Lejos de aguantarse la broma, y principalmente por el carácter que representa a Lionel, ni bien lo vio ingresar al dormitorio le avisó: “Le dije, Leo abrí el cuadernito que tenés en la pieza. Pensé que se iba a poner contento, pero cuando lo vio, me dijo: '¡Para qué me lo decís! ¡Sos un boludo! ¡Ahora ya lo leí!'. 'Perdoná, no me aguanté', le dije". Sin embargo, el deportista dijo que ambos se olvidaron las hojas en Qatar.

Con respecto a su vínculo con Messi, en el cual se lo ha tratado como su “guardaespaldas”, el ex Racing detalló: “El enano es el que me cuida a mí, me baja, me dice: 'Vení acá, ponete así'. Yo estoy cerca de verdad porque lo quiero, lo siento mi amigo, hablamos un montón. Me demuestra todo el tiempo cariño. Ayer era su gala y al mediodía me habló y me preguntó si estaba mejor de la pierna".

Además de su gran amistad con el capitán, De Paul contó que siente que fueron “la mejor Selección de la historia”, mayormente por la calidez humana de todo el equipo: "Me encanta pasar tiempo con él, nos divertimos mucho con él y con todos los pibes. Tenemos un grupo hermoso". Seguido a esto, el periodista le consultó acerca de las bromas ocasionadas por el famoso “¿Que mirás bobo?”, a lo cual respondió: "No lo gastamos tanto porque sabemos que a él no le gusta verse así, pero obviamente que se lo dijimos, que hay stickers que mandamos al grupo de WhatsApp".

Otro de los recuerdos que dejó Qatar 2022, fue lo que respecta a Emiliano “el Dibu” Martínez, quien ayer ganó como el mejor arquero del año pasado. El jugador del Aston Villa tuvo muchos momentos graciosos y de gloria, pero sin dudas la pose que hizo en la premiación de la Final, quedará para siempre en la historia del país. No obstante, para algunas autoridades esto fue “desubicado” y pidieron su suspensión.

Por ese tema, De Paul bromeó y dijo que tenía miedo de que en la premiación de los The Best repita su pose y deje opacado su triunfo: "Él es totalmente capaz de hacerlo, pero menos mal que no lo hizo y te digo por qué: capaz que algún boludo hubiese hablado o ese hubiese sido el título en vez del logro que tuvo, que fue ser el mejor arquero del mundo".

Además, opinó: "Lo de la foto es una pavada que estuvo divertida en su momento, pero siempre hay alguno que lo toma para cualquier lado, entonces al final mejor que no lo hizo y que hoy se pueda hablar de lo que logró, que fue impresionante y totalmente merecido".

Luego, De Paul contó cómo es en la intimidad Lionel Scaloni, el director técnico que llevó al triunfo, y no tuvo mejor idea que revelar una anécdota: "Cuando estábamos llegando en el micro, Brasil ganaba 1-0 y lo empata, cuando lo empata no se si estaba adentro de la cancha ya comiendo los caramelos porque la gente gritó el gol. Los penales los vimos adentro del vestuario con los teléfonos, algún gol o si alguno erraba lo escuchábamos antes por la gente”.

Además, agregó: "Obviamente para nosotros, sin desmerecer a Croacia, enfrentar a Brasil en Semifinal era como adelantarse a una final, si nosotros pasábamos, podía haber suspendidos, echados, mentalmente podía dejar un desgaste muy grande... Entonces obviamente que cuando uno de los favoritos o el favorito, para mí, queda afuera, para nosotros fue bueno, se 'desbloqueó' el segundo favorito".

En ese entonces, Rodrigo contó que comenzaron a festejar y a gritar, a lo que Scaloni entró enojado al vestuario y los retó: "No se quien erró el último, pero nosotros lo gritamos, diciendo 'vamos' y entró el técnico recontra caliente, nos cagó a pedos mal. ¿Pero qué festejan ustedes? Ahora tienen que salir a ganar. Yo creo que eso al fin y al cabo despertó algo en nosotros también, fue una motivación extra”.

Por último, con emoción y nostalgia, De Paul afirmó que para él, la inteligencia de Scaloni fue lo que los ayudó y los guió durante todo el camino. Él es un tipo muy inteligente y capaz pensó que nosotros festejando eso íbamos a salir relajados a jugar. "Hizo todo desde las bases, es un conjunto de cosas que generó en el equipo. A 19 jugadores les enseñó a ponerse la camiseta de la Selección, con la ayuda del capitán y de los chicos de experiencia. Pero lo más importante que generó es el compañerismo, somos muy amigos adentro del predio y en la cancha. Y se generó un vínculo muy armonioso, que no es fácil cuando hay tantas figuras, pero siempre fue algo muy claro, que lo importante es la Selección y todos entendimos cuál era nuestro pieza en ese rompecabezas. Creo que terminamos haciendo, que me perdonen todos, la mejor Selección que tuvo nuestro país".