Milei y la privatización del fútbol: la AFA le salió con los tapones de punta y eligió a su candidato a presidente

Al amplio abanico de propuestas antiderecho que vocifera el candidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, cada vez que abre la boca, se le sumó uno más esta semana: anunció en silencio y por lo bajo que planea privatizar el fútbol argentino, que actualmente comanda la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) de Claudio "Chiqui" Tapia. "Dolarización y fútbol: la tierra prometida", escribió el amante de los perros en su cuenta de "X" (ex Twitter).

Junto al tuit, Milei compartió una publicación del portal "El Cronista" con el mismo nombre firmada por Guillermo Tofoni, CEO de World Eleven, empresa que se atribuye la propiedad de los derechos de organización y comercialización de los partidos del seleccionado argentino, y un amuleto del fútbol nacional desde los tiempos del reinado de Julio Humberto Grondona. El empresario viene de perder un partido con la AFA en Tribunales y su postura, claramente, está lejos de ser parcial.

El artículo lejos de informar, divaga y busca instalar la presencia de privados dentro de los clubes, algo así como la empresa Blanquiceleste en Racing, en caso de que el candidato de la Libertad Avanza se corone en las generales. Recordemos que Miles, con un 30% de los votos en las PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias​), se convirtió en uno de los favoritos para ganar las elecciones presidenciales que se realizarán el próximo 22 de octubre.

Dicho esto, en su nota, Tofoni advierte que la prometida dolarización de Milei "terminaría con la discusión en la industria del fútbol local, tanto salarial como comercial". "El dinero producto de la exportación de jugadores no deberá liquidarse más al 50% perjudicando así a los clubes, luego técnicos y jugadores tendrán claro sus salarios, jugadores extranjeros aceptarán con mayor certeza jugar en Argentina si se convierte en realidad el proyecto", señaló.

Vale destacar que en febrero de este año, el presidente de River, Jorge Brito, había pedido “que se haga una concesión con respecto al dólar” en el fútbol argentino tras la venta de Enzo Fernández al Chelsea, que incluyó el pago de 30 millones de euros al club de Núñez. De esta manera, el mandamás del "Millonario" deslizaba la posibilidad de que exista una cotización especial para los clubes argentinos: un “dólar fútbol”.

Para ser claros: la venta de un activo en moneda extranjera deberá pasarse en pesos en el mercado oficial en un plazo no mayor a cinco días. Luego, las instituciones deberán realizar la conversión al tipo de cambio oficial. De esta forma, la ganancia se ve reducida poco más de un 100%, si se tiene en cuentera las cotizaciones del dólar oficial $347,09 y del dólar blue, $735,00.

A pesar de esto, por ejemplo, el Club Atlético Independiente se vio beneficiado hace poco gracias a que desde el Banco Central le permitieron a la entidad de Avellaneda adquirir dólares al valor oficial -que por entonces rondaba los 230 pesos para la venta- para afrontar el pago de sus deudas. "Todos los clubes compran y venden al dólar oficial. La del fútbol es una industria que deja divisas al país”, argumentaron fuentes del BCRA.

¿Y entonces? De acuerdo con la nota firmada por Tofoni -actual enemigo número uno de la gestión Tapia- una eventual presidencia de Milei "será una oportunidad única de crear una ley para el management de los Clubes con inversiones nacionales e internacionales, asignatura pendiente en el fútbol Argentino porque cuando se quiso hacer fue a medias tintas y sin dar las garantías económicas y jurídicas del caso, como Mandiyú de Corrientes y Blanquiceleste en Racing".

Pero lo que no dice el artículo de El Cronista es que la famosa "dolarización" que planea el libertario es realmente una "utopía". Cuando el economista tuvo que dar a entender cómo aplicaría la dolarización eliminando el peso argentino, subrayó que pediría un préstamo de 35 mil millones de dólares para poder comenzar con la moneda extranjera. Pero uno de los déficits más grandes que hay en ese planteo es que justamente Argentina se encuentra con una deuda millonaria ante el FMI.

Sin mencionar para que lleve a cabo esta "dolarización", Milei primero debe armar un proyecto y el mismo presentarlo en Congreso, donde se votará por sí o por no, algo que evidentemente tendría la negativa de la mayoría. ¿Por qué? Si se basa en el porcentaje de votos que obtuvo en las PASO, La Libertad Avanza tendría solamente 38 diputados en la Cámara, y sabiendo que la mayor parte pertenece a Juntos por el Cambio y otro porcentaje se divide con Unión por la Patria.

La dolarización en Argentina sería insostenible y probablemente generaría una crisis como sucedió en el 2001. Ya desde un principio con el préstamo millonario que habría que pedir, además de eliminar la propia moneda, también generaría que muchas empresas no puedan soportarlo y tengan que fundir. Y los clubes de fútbol no serían la excepción a la regla como lo dice Tofoni.

El economista Carlos Burgueño en diálogo con BigBang había detallado que a la Argentina para dolarizar "le faltan no menos que 30.000 millones de dólares". "Javier Milei dice que le van a dar un préstamo fondos de riesgo. Bueno, los fondos de riesgo es, como su nombre lo indica, gente que te presta plata, altísimo riesgo, en consecuencia, altísima tasa de interés. Entonces yo quisiera saber cómo es esa operación con mayor detenimiento, antes de saber si es posible o no”, indicó.

Esta parte va en contra de otro de los párrafos subrayados por el CEO de World Eleven, donde sostiene que "una economía sin turbulencias y una moneda estable como el dólar, las instituciones podrán conseguir créditos a 30 años para remodelar sus infraestructuras, como campos de juego, mejores tribunas y accesos, centro de entrenamiento, capacitación de profesionales y que los socios tengan en definitiva mejores servicios y satisfacción de pertenencia".

Esto último sería bastante complicado de conseguir si se tiene en cuenta que para dolarizar hay que llegar con 30.000 millones de dólares en la reserva y déficit cero. Y en caso de contar con 30.000 millones de dólares en la reserva y déficit cero, ¿cuál sería el sentido de dolarizar?”. Lo cierto es que Tofoni -avalado por el propio Milei- pretende que los clubes dejen de ser entidades sociales y pasen, en principio, a ser "mixtos", aunque propone la inclusión de grupos inversores.

Los mismos de a poco ya vienen pisando fuerte en las canchas: compran jugadores y después los negocian en los diferentes equipos. ¿Qué le queda al club? un mínimo porcentaje de transferencia. Incluso, a veces ni eso. "La dolarización en el fútbol argentino... irá a sociedades mixtas, donde los inversores pueden ser tanto personas físicas como jurídicas de carácter privado (grupos inversores)", reza el empresario en su rol de, eso mismo, empresario.

¿Por qué Guillermo Tofoni es una mala palabra en la AFA?

En abril de este mismo año, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) denunció en la justicia al titular de la empresa World Eleven, quien había organizado los amistosos del seleccionado durante más de veinte años. Pablo Toviggino, tesorero de la entidad y dirigente cercano a "Chiqui" Tapia, había contado en su cuenta oficial de "X" el conflicto judicial con el reconocido empresario futbolístico.

En primera instancia, Toviggino publicó la captura de la carátula de la presentación judicial en contra de Tofoni en el Juzgado Criminal y Correccional Federal número 1. "Estafaste en muchos países. Usaste el nombre de AFA para fines personales. La Justicia te prohibió usar el nombre de AFA y lo sigues haciendo con tu empresa (AFIP debería intervenir) fantasma. Pero vamos a llevar todo esto a Fondo Tofo!!! Vamos a explicarlo Judicialmente!!!", había escrito Toviggino-

Tofoni, a través de la empresa World Elevan, organizó los amistosos del seleccionado argentino desde que se convirtió en agente oficial FIFA en 1999. El último contrato firmado con la AFA finalizó el año pasado y, según informó Toviggino, el Comité Ejecutivo decidió no aprobar el nuevo vínculo. Ya a comienzos de septiembre de este año, el juez federal Julián Ercolini sobreseyó a Tapia en una causa que el propio Tofoni le había iniciado por una denuncia por supuesta violación al convenio que le daba al empresario la supuesta responsabilidad de gestionar los partidos amistosos del seleccionado argentino.

Desde AFA le señalaron a Télam que el fallo del magistrado confirmó que la de Tofoni es “una falsa denuncia, porque no hubo comisión de delito". "La AFA nunca cedió en forma exclusiva los derechos porque es la dueña primigenia”, advirtieron. En su fallo, Ercolini resolvió sobreseer a Claudio Fabián Tapia “de las demás condiciones personales obrantes en autos, en los términos del artículo 336, inciso 3°, del Código Procesal Penal de la Nación, y haciendo expresa mención de que la formación del proceso no afecta el buen nombre y honor del que hubiere gozado anteriormente”.

En su principal presentación los letrados de AFA explicaron que “el contrato firmado en mayo de 2021, y que en teoría regía hasta 2030, no fue refrendado por el comité ejecutivo de la AFA y no tiene la rúbrica del secretario general de la entidad, Víctor Blanco. Sí figuran, en cambio, las del propio Tapia y la del secretario ejecutivo de la presidencia de AFA, Pablo Toviggino”. Pero el estatuto de la AFA es claro ya que establece que “la firma del presidente de la AFA en un contrato carece de validez si no está acompañada por la del secretario general. En este caso, Víctor Blanco, presidente de Racing”.

En las actas de AFA del 29 de septiembre de 2021 consta que el Comité Ejecutivo de la entidad, rechazó la renovación en septiembre de 2021. “Tomó la palabra el Secretario General (Blanco), quien manifestó que no resulta conveniente para la AFA suscribir dicho contrato, puesto que el mismo no implicaría ningún beneficio directo para la institución”, dice el boletín oficial de la entidad, de esa fecha.

Fuentes de AFA explicaron que el estatuto dice que “es competencia del comité ejecutivo la administración de la AFA, y eso incluye los contratos y negocios comerciales que la entidad quiera celebrar". “La función general del comité es llevar adelante la gestión de la asociación. En ese marco, la costumbre es que todos los contratos o propuestas de negocios sean puestas a su consideración", manifestaron.

Y eso fue lo que pasó con la renovación del contrato de World Eleven: "Se lo puso a consideración y se decidió rechazarlo”. “Luego de una breve deliberación, los presentes en dicha reunión, integrantes del Comité Ejecutivo, resolvieron por unanimidad rechazar la propuesta de la empresa World Eleven, por considerar que dicho contrato no constituye un beneficio directo para la institución", habían advertido desde la AFA.

De hecho, desde la entidad madre del fútbol local consideran "perjudicial que AFA ceda en forma exclusiva y por tantos años los derechos relativos a la organización de partidos amistosos, resultando más beneficioso y redituable para esta institución que, de efectuarse alguna cesión, se realice en relación a determinados y particulares eventos para las que sea necesaria y conveniente”.

A raíz de la judicialización del vínculo, en 2022 el amistoso previo al Mundial de Qatar ante Emiratos Árabes no fue organizado por Tofoni, mientras que los amistosos ante Panamá y Curazao de marzo pasado, se llevaron a cabo por acuerdos entre AFA y las asociaciones de futbol de ambos países, sin la intervención de empresas o intermediarios. De ahí nace la intención de Tofoni de intentar inclinarle la cancha a la AFA.

La respuesta de la AFA a Milei

Con la clara intención de Milei de privatizar al fútbol argentino y, con ello, a todos los clubes que integran la lista privándoles de forma absoluta de todo poder de decisión y voto a la masa societaria de dichas instituciones deportivas y al hincha, el propio Pablo Toviggino acudió a las redes sociales y, como un dirigente de peso de la AFA, compartió una foto de Sergio Massa (candidato a presidente de Unión por la patria) para pedirle: "Tienes que ser Presidente, compañero. Es el deseo de la inmensa mayoría de la gente sensata que habita este país. Todo el apoyo personal. Un país distinto nos espera cuando logres el objetivo. ¡Fuerza!".

Toviggino fue el secretario ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino antes de convertirse en su tesorero y si bien mantiene un perfil extremadamente bajo, maneja los hilos de la AFA solo por debajo de la figura de Tapia. Tiene su oficina al lado de la de Chiqui y se podría decir que es su mano derecha. Para muchos, se trata del brazo judicial y político del presidente de la AFA.

Por este motivo y de esta manera, el fútbol argentino ya anunció a su candidato y se posó de la vereda de enfrente de Milei y, claro está, de Juntos por el cambio, cuyo líder, Mauricio Macri, ya había salido a pedir públicamente la privatización del fútbol local. Sin ir más lejos, el ex presidente había cargado contra "Chiqui" Tapia y el fútbol argentino a tan solo días de que la Selección Argentina se consagrara campeona del mundo en Qatar.

Cabe recordar que Macri buscó imponer durante su administración la participación de Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). "Estamos atrasadísimos, tenemos una competencia devaluada, seguimos sin aceptar la modernización que ha tenido el fútbol en el mundo. Hoy hay empresas administrando clubes, que tienen estrategias y hasta utilizan la inteligencia artificial para cada vez mejor su calidad de competencia, de los espectáculos y los estadios", había considerado Macri.

En aquella oportunidad, dirigentes de todas las categorías de este deporte en el país salieron a responderle con contundencia al ex presidente y descartaron cualquier posibilidad de privatización. Incluso, hasta le recordaron la grave situación institucional en que sumió a la AFA, cuando e acompañó a la Comisión Normalizadora que encabezó Armando Pérez. ¿Qué dirán los dirigentes ahora con este insensato deseo de Milei?