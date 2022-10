Millones de euros en juego y libres de impuesto: los contratos de Messi, Neymar y Mbappe en el PSG

No hace mucho, Lionel Messi había sido víctima de la filtración de sus exigencia para seguir en Barcelona. Aquella lista era inmensa e iba desde palcos en el Camp Nou y aviones privados para pasar las Fiestas en Argentina a un bonus millonario por la firma del contrato y una cláusula de rescisión irrisoria. De acuerdo con algunos medios españoles, La Pulga había pedido un palco privado en el estadio Camp Nou para su familia y la de Luis Suárez, uno de sus amigos más cercanos.

Además, le exigió un avión privado para viajar con sus seres queridos hacia Argentina en época de Fiestas. También pidió 10 millones de euros por la sola firma de su contrato de renovación y cobrar en retroactivo las pérdidas que había sufrido por los recortes en época pandémica. Claro está, aplicando un 3% de intereses a su favor. Finalmente, la famosa cláusula de rescisión que ascendía a 700 millones de euros tenía que ser reemplazada por una cifra simbólica de 10 mil euros.

Aquellos pedidos, lógicamente, no prosperaron y el capitán del seleccionado argentino tuvo que mudarse a Paris: El 10 de agosto del año 2021 no fue un día más. Aquella jornada, Lionel Messi dejaba atrás 21 años y 17 temporadas en el Barcelona para unirse a las filas del París Saint Germain (PSG), lo que generó una revolución en todo sentido. Y a poco más de un año de su llegada, filtraron su contrato millonario con el conjunto francés.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

La Pulga gana un total de 41 millones de euros netos por temporada en el PSG, cifra que además incluye un porcentaje de pago en criptomonedas lo que le permitió a Lionel comprar una mansión de 568 metros cuadrados en Ibiza, la cual estaba valuada en 11 millones de euros. La propiedad se encuentra en una de las zonas más exclusivas de España, Cala Tarida, ubicada en el municipio de Sant Josep al oeste de la isla. La casa se distribuye en una planta baja de 420 metros cuadrados, un sótano de 16,79 metros, un anexo de 38,85 metros y una gran pileta de 92 metros que recorre en paralelo la extensión de la propiedad.

Pero al no disponer del certificado de final de obra ni cédula de habitabilidad, la propiedad no puede ser habitada por ahora. Cabe destacar que al no tener residencia fiscal en Francia, La Pulga cuenta con la ventaja de no fiscalizar sus beneficios en Francia, al contrario que sus compañeros. De esta manera, a Messi se le deduce únicamente un 30 % en impuestos cuando el impuesto sobre la renta en Francia para salarios superiores a 160.000 euros anuales es del 49%. Pero el contrato de Messi no fue el único en ser viralizado: Kylian Mbappé cobró 180 millones por rubricar su firma hasta 2025, a diferencia del argentino que no recibió ni un solo centavo por firmar con el PSG.

El delantero de la Selección francesa tiene un vínculo con el PSG hasta 2027 a cambio de 72 millones de euros brutos por cada una de las tres temporadas. Mientras que en el caso de Neymar, la cosa es un poco diferente: el brasileño aterrizó en 2017 en París y firmó un contrato por 36 millones, de euros claro está, netos por cada una de las cinco temporadas. Pero el contrato actual de Ney, que firmó en 2021, incluyó una rebaja salarial importante.