Momento Hermoso: 81 jugadoras de España renunciaron a la Selección tras los dichos de Rubiales

Lo que podía haber sido uno de los días más felices en la vida de cada una de las protagonistas, resultó ser un recuerdo de horror. El domingo la Selección de España se consagró campeona del Mundial realizado en Nueva Zelanda y Australia y en medio de los festejos, el presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, besó en la boca a Jennifer Hermoso sin su consentimiento. Como si fuera poco, brindó un discurso mediante una Asamblea y lejos de conocer que existió un abuso, habló de “falso feminismo” que lo “acusa” y que no dejará de ocupar su lugar. Horas más tarde, la consecuencia recibida fue que todas las jugadoras tomaron la decisión de renunciar a la Selección.

Rubiales llamó a Asamblea en la Real Federación Española de Fútbol solo por el hecho de querer limpiar su imagen. Spoiler alert: no se puede limpiar lo que sucedió y menos si hay fotos y videos que lo comprueban. En el discurso, aseguró que no existió ningún tipo de acoso, que ambos quisieron hacerlo, que fue el momento de exaltación y hasta mencionó que un “falso feminismo” lo está acusando solamente para destituirlo del cargo. “No voy a dimitir”, determinó.

“El deseo que podía tener en ese beso era exactamente el mismo que podría tener dándoles un beso a una de mis hijas, ni más ni menos. Por lo tanto no hay posición de dominio y la gente lo comprende también”, dijo y agregó: “Fue un beso espontáneo, mutuo, eufórico y consentido, esta es la clave. ¿Es tan grave como para que yo me vaya habiendo hecho la mejor gestión de la historia del futbol español? ¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les digo algo: ¡no voy a dimitir!”.

Sus palabras fueron un dolor en el corazón de Jennifer Hermoso, quien mediante la televisión debió escuchar como la persona que había acosado sexualmente de ella, hablaba de algo “mutuo, eufórico y consentido”. Por eso mismo, decidió romper el silencio mediante un comunicado en el cual dejó en claro que no tenía pensado ir por la vía judicial ante el presidente simplemente para no comprometerse en ese proceso, pero debido a los reiterados dichos de Rubiales, no encontró otra manera de actuar. Además, confirmó su renuncia en la Selección, remarcó una y otra vez que nunca fue un accionar consentido, que ella es una víctima más del montón y confesó haber sido extorsionada para limpiar la imagen del acosador en cuestión.

En el mismo, comenzó diciendo: “Después de conseguir uno de los éxitos más deseados de mi carrera deportiva y tras unos días de reflexión, quiero dar las gracias de todo corazón a mis compañeras, aficionados, seguidores, medios de comunicación y a todos los que hicieron realidad este sueño; su trabajo y apoco incondicional han sido una parte fundamental para ganar el mundial”.

En cuanto a la conferencia que brindó el presidente de la Federación de España asegurando que no dejará su puesto de trabajo y que lo ocurrido fue con “consentimiento”, detalló: “En referencia a lo ocurrido el día de hoy. Si bien es cierto que por mi parte no quiero interferir con los múltiples procesos legales en curso, me siento obligada a denunciar que las palabras del Sr. Luis Rubiales explicando el desafortunado incidente son categóricamente falsas y parte de la cultura manipuladora que él mismo ha generado”

Y agregó: “Aclaro que en ningún momento se produjo la conversación a la que el Sr. Luis Rubiales hizo referencia y que, ni mucho menos, su beso fue consentido. De la misma manera quiero reiterar como ya hice en su momento, que este hecho no había sido de mi agrado”.

“La situación me provocó un shock por el contexto de celebración y con el paso del tiempo y tras profundizar un poco más en esas primeras sensaciones, siento la necesidad de denunciar ese hecho ya que considero que ninguna persona, en ningún ámbito laboral, deportivo o social, debe ser víctima de este tipo de comportamientos no consentidos” dijo y remarcó: “Me sentí vulnerable y víctima de una agresión, un acto impulsivo, fuera de lugar y sin ningún tipo de consentimiento por mi parte. Sencillamente, no fui respetada”.

A la par, denunció haber tenido que soportar recibir propuestas para limpiar la imagen del presidente y hacer como si nada hubiese ocurrido. “Se me pidió realizar una declaración conjunta para rebajar la presión sobre el presidente, pero en esos en mi cabeza solo tenía la idea de disfrutar del hito histórico alcanzado junto con mis compañeras de equipo. Por eso, en todo momento trasladé a la RFEF (Real Federación Española de Fútbol) y a sus distintos interlocutores, así como a medios y gente de mi confianza que no haría ningún tipo de declaración individual o conjunta sobre este asunto, ya que entendía que de hacerlo, quitaría aún más protagonismo a un momento tan especial para mis compañeras y para mí”.

Asimismo, dio más detalles de la extorsión recibida: “A pesar de mi decisión, tengo que manifestar que he estado bajo una continua presión para salir al paso con alguna declaración que pudieran justificar el acto del Sr. Luis Rubiales. No solo eso, sino que de diferentes maneras y a través de diferentes personas, la RFEF ha presionado a mi entorno (familia, amigos, compañeras, etc) para que diera un testimonio que poco o nada tenía que ver con mis sensaciones”.

En esa línea, confirmó que no es la primera vez que sucede un hecho así en la Selección y que lamentablemente las jugadoras denunciaron pero como no fue visible, nadie actuó. “No me corresponde a mí evaluar prácticas de comunicación e integridad, pero sí estoy segura de que como Selección Nacional Campeona del Mundo no nos merecemos una cultura tan manipuladora, hostil y controladora. Este tipo de incidentes se unen a una larga lista de situaciones que las jugadoras hemos venido denunciando en los últimos años por lo que este hecho, en el que yo me he visto involucrada, es solo la gota que colma el vaso y lo que todo el mundo ha podido ver, pero actitudes como esta han sido parte del día a día de nuestra selección durante años”.

“Por todo ello, quiero reforzar la posición que tomé desde el principio, considerando que no tengo que apoyar a las personas que han cometido esta acción en contra de mi voluntad, sin respetarme, en un momento histórico para mí y para el deporte femenino de este país. En ningún caso, puede ser mi responsabilidad asumir las consecuencias de transmitir algo en lo que no creo, razón por la que me he negado a las presiones recibidas”.

Y continuó: “Tolerancia cero con estos comportamientos. Quiero cerrar dejando muy claro que si bien soy yo la que expresa estas palabras, son todas las jugadoras de España y del mundo las que me han dado la fuerza para salir con este comunicado”. De esa manera, sentenció: “Ante tal muestra de falta de respeto e incapacidad de reconocer los errores propios y asumir las consecuencias, he tomado la decisión de no volver a jugar para la Selección mientras continúen los actuales dirigentes”.

“Gracias a todos por los mensajes de apoyo y las palabras de ánimo recibidas. Sé que no estoy sola y gracias a todos vosotros saldremos adelante más unidos. Dejo en las personas de mi confianza TMJ y FUTPRO este tema y ellos continuarán trabajando en los siguientes pasos en función de los recientes acontecimientos. #SeAcabó”, concluyó.

Una hora más tarde, la Asociación de Futbolistas Profesionales de España, realizó un comunicado dejando en claro todo su apoyo para con la jugadora, mostrándose en contra de las declaraciones del presidente y a la vez, exponiendo que todas las deportistas que integren la disciplina y firmen la carta expuesta, renunciarán automáticamente a la Selección.

“Las jugadoras de la Selección española femenina, campeonas del mundo y otras futbolistas, en apoyo a Jennifer Hermoso, manifiestan su firme condena ante conductas que han atentado contra la dignidad de las mujeres. El comunicado queda abierto a las futbolistas que se quieran adherir #seacabo”, escribieron mediante Twitter.

El comunicado en cuestión, decía: “A raíz de los acontecimientos sucedidos en la mañana de hoy y ante la perplejidad del discurso que ha pronunciado el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Manuel Rubiales, las jugadoras de la Selección absoluta, recientes campeonas del mundo, en apoyo a Jennifer Hermoso, quieren manifestar su firme y rotunda condena ante conductas que han atentado contra la dignidad de las mujeres”.

“A la vista de las manifestaciones realizadas por el presidente, Jennifer Hermoso quiere desmentir rotundamente que consistiera el beso que le propinó Luis Manuel Rubiales. Desde nuestro sindicato queremos remarcar que ninguna mujer debería verse en la necesidad de contestar ante las contundentes imágenes que todo el mundo ha visto y por supuesto, no se deberían ver involucradas en actitudes no consentidas”.

Por último, asentaron que todas las jugadoras que se muestran a favor del comunicado y que firmen por ello, renunciarán inmediatamente a la Selección, a pesar de haber obtenido la Copa del Mundo. “Después de todo lo sucedido durante la entrega de medallas del Mundial Femenino, queremos manifestar que todas las jugadoras que firmen el presente escrito no volverán a una convocatoria de la Selección si continúan los actuales dirigentes”.

Las 23 jugadoras que integraron y se consagraron en el Mundial disputado recientemente en Australia y Nueva Zelanda, sellaron su firma y renunciaron a su Selección después de cinco días de haber obtenido un título histórico para el país. A ellas, se les sumaron otras 58 jugadoras en busca de un cambio y de que los actuales directivos no ocupen más su cargo.