Mundial 2030: Argentina se postuló con Chile, Paraguay y Uruguay, pero Alberto quiere sumar a Bolivia

La fantasía de volver a ver un mundial de fútbol en la Argentina, algo que no sucede desde 1978, volvió a cobrar fuerza luego de que esta jornada se postulen como sede conjunta ante la FIFA este país, Chile, Paraguay y Uruguay. La presentación se hizo más temprano en el predio Julio Humberto Grondona, de Ezeiza, con el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, su par de Conmebol, Alejandro Domínguez, y los titulares de las federaciones chilena, paraguaya y uruguaya.

Antes de la conferencia donde se lanzó la Corporación 2030, con el fin de organizar el campeonato de forma conjunta, el presidente argentino Alberto Fernández tuiteó celebrando la postulación y hasta se animó a modificarla pensando en la unidad latinoamericana.

"Esta candidatura es de todo el continente. Por eso, me gustaría y voy a proponer que nuestro país hermano Bolivia sea parte de este sueño", escribió en su cuenta. Antes, también había festejado la victoria en Qatar: "Nuestra Selección Argentina trajo la Copa del Mundo a nuestro continente y sería una enorme alegría que, 100 años después, el Mundial vuelva a donde todo empezó: Sudamérica".

Esta idea de incorporar al país andino ya había sido respaldada por el ex presidente Evo Morales, quien en 2018 era mandatario y había transmitido su deseo de apoyar la postulación. "Digo con mucho respeto que quisiéramos acompañar también con dos o tres departamentos como ‘subsedes’", había asegurado en aquel entonces el ex mandatario.

La propuesta sudamericana es la segunda que se hace, luego de que la federación europea ofrezca un mundial organizado por Portugal y España, al cual finalmente le sumaron a Ucrania, territorio que se encuentra en este momento en un conflicto bélico. Al mismo tiempo, otras de las sedes que estarían por proponerse son Egipto, Arabia Saudita y Grecia por un lado, y Marruecos, Argelia y Túnez por el otro.

Durante la conferencia, en la cual también subieron jugadores campeones del 78 y el 86, Tapia dio un mensaje motivador y esperanzador de cara a conseguir el objetivo: "Cuando todos estamos convencidos, se logran los objetivos. No tengan dudas de que si todos nos proponemos ser sede en 2030, lo vamos a lograr", arengó.

Presente en el lugar, el secretario de Deportes de Uruguay, Sebastián Bauzá, se refirió a la oportunidad que se abre a cien años del primer campeonato mundial de la historia, el cual se organizó en su país. "Como siempre decimos, la FIFA tiene que venir a festejar a donde hicimos el Mundial hace cien años. El estadio Centenario fue hecho en nueve meses por inmigrantes. Es un gran festejo: organizar un Mundial diferente. Tenemos que ser responsables del Mundial que organicemos. Tiene que quedar en la historia el festejo de los primeros cien años del primer Mundial", propuso.

"Es muy legítimo que podamos lograr esa postulación y ese Mundial. Tenemos que trabajar. Sabemos los cuatro países que es un desafío grande. Tenemos la Corporación 2030 que tuvo su primera Asamblea. Tenemos todas las condiciones para organizar el Mundial. Me parece que estamos en total condición para decir que tendremos una postulación seria, sustentable, clara y austera. No me cabe la menor duda de que nos vamos a traer el Mundial 2030", aseguró, por su parte, la responsable de Deportes del gobierno chileno, Alexandra Venado Vergara.

"Desde que empezamos a reunirnos luego de la pandemia para este objetivo, nos dijimos que había que hacer muchas cosas para formar la Corporación, que ya está trabajando. Nos sentimos todos comprometidos. Estamos terminando una primera etapa. Hicimos ya reuniones en todos los países", detalló el ministro de Deportes paraguayo, Diego Galeano Harrison. "Ojalá podamos celebrar los cien años, acá en Sudamérica, donde todo inició", agregó.

Otro de los presentes fue el ministro argentino de Turismo y Deportes, Matías Lammens. "Los argumentos que tenemos para defender esta candidatura son mucho más potentes que los materiales. No vamos a poder competir en términos económicos. Uno de los espectáculos más grandes en Qatar fueron las hinchadas de Argentina y Uruguay. El fútbol mundial tiene que saldar esa deuda y 100 años es una buena ocasión para reconocerle al fútbol sudamericano todo lo que aportó", recordó el funcionario local.

"El desafío es que podamos trabajar juntos. Todos los ministros y ministras y las federaciones no hemos puesto sobre la mesa ningún tipo de diferencia: trabajamos por el mismo objetivo. Es un reconocimiento para la región. Sudamérica se tiene que apropiar del evento. Si hubiera que pensar quiénes son los dueños de la pelota, podemos reclamar los derechos de autoría”, añadió Lammens

Los elogios entre Tapia y Domínguez

La conferencia tuvo un párrafo aparte en lo que hace a la relación entre el dirigente de la AFA y su par de la confederación sudamericana.

"Cuando Argentina jugó la final de la Copa Centenario en 2016. La delegación literalmente se quedó sin dirigentes. El único que estuvo ahí, cuando las cosas estaban mal, fue Chiqui Tapia", recordó Domínguez. "No tenía a quién invitar de Argentina. Le dije a Chiqui que subiera. Así empezó mi relación de amistad con Chiqui. Después tenemos una relación de amistad más larga. Se dijo que queríamos intervenir la AFA. Chiqui salió electo con la mayoría necesaria. Tenemos una AFA que fue creciendo y fue aggiornándose a los momentos que se están viviendo", precisó.

Luego, tras elogiar el logro argentino en Qatar, contó que piensan premiar a Tapia por su gestión. "Quiero que sepan que voy a proponer que Claudio “Chiqui” Tapia como el mejor dirigente de la administración", indicó Domínguez.

"Si hay alguien que encarnó esta visión fuiste vos, Chiqui. No hay cuerpo que funcione sin una cabeza. Quiero distinguirte a vos. La Argentina logró algo que hasta este momento no se había logrado: que el resto del mundo se sienta argentino. Era Francia contra el resto del mundo. El mundo estaba enamorado de este equipo. Se dio la lógica: la Argentina es la mejor selección del mundo gracias al trabajo de ustedes", reconoció el dirigente paraguayo.

El argentino no se quedó atrás en cuanto al reconocimiento de su par: "Usted también es parte de esta coronación que vivimos los argentinos y que logramos en Qatar. Está bien que quien le habla le agradezca por la valentía de acompañar a nuestra selección", opinó. "Muchísimas gracias por permitirnos ser el puntapié inicial de todo lo que se empezó a trabajar tiempo atrás. Bienvenidos a la casa de los campeones", le había dicho al comienzo de la conferencia.