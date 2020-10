Muy enojada, Eliana Guercio cuestionó que su marido "Chiquito" Romero no haya sido citado a la Selección: "Lo sacaron por las dudas"

Hace poco más de dos años, cuando quedaba poco menos de un mes para el inicio del Mundial de Rusia, el equipo de Jorge Sampaoli había sufrido su primera baja sensible: Sergio Romero, por entonces el arquero titular del conjunto albiceleste se quedó sin Copa del Mundo.

Pero si bien desde el ex cuerpo técnico de la Selección señalaban que la lesión en la rodilla del ex arquero de Racing lo iba a dejar afuera del Mundial, la esposa de Romero, Eliana Guercio, puso en duda la seriedad de la lesión y habló de "intereses particulares" para marginar a su marido.

El tiempo pasó y una vez más, esta vez con Lionel Scaloni sentado en el banco, "Chiquito" volvió a quedarse afuera de la lista de ocnvocados. Y otra vez, su mujer volvió a defenderlo con los tapones de punta: "A Sergio lo sacaron sin haber NUNCA dejado de rendir", avisó.

Desde Manchester, la modelo salió a cuestionar públicamente la ausencia del ex arquero en la Selección argentina de cara al arranque de las Eliminatorias sudamericanas "Sergio nunca decidió la locura de dejar la selección, a Sergio lo sacaron sin haber NUNCA dejado de rendir, cosa rara para un arquero con 96 partidos en Selección. Con el diario del lunes quizás compartan lo q pienso...", advirtió.

Cabe remarcar que Romero lleva dos años sin ser convocado al seleccionado argentino y quedó en la consideración del actual técnico detrás de figuras como Franco Armani, Esteban Andrada y Emiliano Martínez, Dibu, la gran sensación del Aston Villa. Fue por eso que Guercio publicó los números de su esposo vistiendo la albiceleste y pidió: “Avisame cuando encuentres algo parecido así me vuelve el interés. Ah!! Lo sacaron por las dudas”.

La modelo también le respondió a un seguidor que afirmaba que si Romero hubiera aceptado la propuesta de Boca para defender el arco del xeneize, hubiera logrado la regularidad que necesitaba para luchar por el arco de la Selección. “En Europa se entrena todos los días con los que le patean en los mundiales o ¿crees que lo de Holanda fue suerte? Ya los conoce a todos", le respondió Guercio al internauta.

Y por último, Incluso, le contestó a los que dicen que Chiquito nunca quiso dejar la zona de confort del Manchester United pese a que hace años es suplente y juega muy poco: “No lo quisieron dejar ir y hasta le renovaron el contrato. No es que Sergio no se quiso ir, no quisieron que se vaya”.