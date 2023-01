“Nadie ganó, gracias”: la insólita estafa de Teo Gutiérrez con una camiseta de Messi

El nombre Teófilo Gutiérrez está asociado al fútbol pero también al escándalo. De hecho, hay que recordar su paso por el fútbol argentino: sus pasos por Racing y River, donde marcó golazos, y su salida de La Academia, donde se peleó con el entonces arquero Sebastián Saja y sacó un arma de fuego en el vestuario. Una locura. En las últimas horas, Teo volvió a estar vinculado a un nuevo escándalo.

Es que desde su cuenta de Instagram, el futbolista colombiano organizó un sorteo de una camiseta de la Selección Argentina, que había utilizado Lionel Messi. La rifa tenía como objetivo ayudar a los niños y niñas carenciados de un barrio de Colombia. Pero el delantero sorprendió con el resultado del sorteo y fue insultado por sus seguidores porque se quedó con el premio.

Pero para hablar del escándalo, primero hay que hablar del día en que Teo conoció a Leo. Fue en un partido entre Colombia y Argentina en Barranquilla, por las Eliminatorias Sudamericanas para disputar el Mundial de Brasil 2014.

En una entrevista radial en Colombia, Gutiérrez afirmó que fue Messi quien le pidió su camiseta: “Cuando yo me estoy bañando en el camerino de la Selección me dijeron: ‘Allá te busca Leo’. Y yo dije: ‘¿Cuál Leo? ¿Messi?’. Vino hasta acá a darme la camiseta. O sea, no fui yo allá”.

Esa casaca es invaluable. Mucho más desde el 18 de diciembre, cuando Messi se consagró campeón del mundo en Qatar. Por eso, cuando le pidieron un objeto para poner a la venta y así ayudar a los más necesitados, Teo no lo dudó ni un segundo: la 10 de Messi.

Así fue que Gutiérrez vendió los números para las rifas, valuadas en 20 mil pesos colombianos, es decir unos 1400 pesos argentinos. Todavía no quedó en claro cuántos números vendió. Según rumores, habría llegado a vender más de 5000 números. Si se tiene en cuenta que tiene 1,5 millones de seguidores, no es nada.

Lo que pasó a continuación fue sorprendente: A través de una transmisión en vivo, el futbolista sacó un número y al rato dio una novedad que indignó a los compradores. Según sus datos, nadie había comprado el número que había sacado y decidió quedarse con la camiseta y también con el dinero, por supuesto.

“Nadie se ganó la rifa, gracias por ayudar”, escribió el delantero junto a una imagen que comprobaba el resultado de la rifa. De inmediato, los insultos de sus seguidores comenzaron a multiplicarse en sus posteos. Otros le explicaban que debía hacer el sorteo de nuevo. El futbolista nunca les respondió. El tesoro de Messi sigue en sus manos.