¿No aprende más? Djokovic volvió a cargar contra la vacuna y aseguró que está dispuesto a retirarse

El tenista Novak Djokovic sigue en el centro de la polémica por sus opiniones, pero también acciones con respecto a la medicina moderna, en particular con la vacunación contra el Covid-19. En las últimas horas, en una entrevista que le dio a la BBC de Londres, el serbio remarcó que no le importa perderse los principales torneos del mundo por mantener sus posturas con respecto a la pandemia.

Consultado sobre si está dispuesto a resignar su participación en torneos como Wimbledon o Roland Garros para sostener sus principios, Djokovic fue tajante: “Sí, ese el precio que estoy dispuesto a pagar”. Pero no sólo eso, a lo largo de la entrevista contó que se trata de una cuestión de principios de su parte.

“Los principios de mi decisión se basan en que mi cuerpo es más importante que cualquier título. Intento estar en sintonía con mi cuerpo tanto como puedo”, aseguró. “Nunca he estado en contra de la vacunación, de niño recibí varias vacunas. Pero siempre he defendido la libertad de decidir sobre qué te metes en tu cuerpo”, aseguró.

Luego, en otro de los pasajes el todavía número uno del mundo remarcó que no fue deportado de Australia como consecuencia de su negativa a vacunarse, sino más bien por el discurso que pregona. “Lo que la gente no sabe es que no fui deportado por no estar vacunado o por romper las reglas, todo eso fue aprobado por el Ministerio de Inmigración y un juzgado”, declaró Djokovic, quien prosiguió: “La razón por la que fui deportado es porque el Ministerio de Inmigración canceló mi visado basándose en que podría crear un sentimiento antivacunas en el país o en la ciudad, con lo que no estoy de acuerdo para nada”.

Djokovic fue el centro de la polémica el mes pasado cuando no cumplió con los requisitos sanitarios impuestos por Australia para disputar el primer Grand Slam del año en Melbourne. Pero además, de acuerdo a lo que informaron las autoridades de dicho país, el tenista mintió en su declaración jurada para lograr ingresar.

¿Por qué decidió romper con su silencio después de semanas de ostracismo? La respuesta a ello podría estar en las recientes declaraciones del periodista y biógrafo de Djokovic, Daniel Müksch, quien en declaraciones a la prensa la semana pasada adelantó que, siempre según sus fuentes, el tenista había cambiado de idea y se habría vacunado contra el Covid-19 como consecuencia del impacto que las restricciones tendrían para su carrera.

Müksch dijo que desde el círculo íntimo de Djokovic hicieron correr esta versión que afirma que ha sido vacunado contra el coronavirus para continuar con su carrera deportiva. “Por lo que he escuchado de su entorno, creo que se está vacunando. Quizá haya contribuido la final de Australia. Puede ser que los 21 Grand Slams de Rafa Nadal lo estén impulsando a hacerlo”, comentó.

El rumor se acrecentó aún más luego de que, Djokovic se encontrara en la lista oficial de inscritos para el Masters 1000 de Indian Wells de marzo, torneo que exige una prueba de vacunación completa contra el coronavirus a sus participantes. El número 1 del ranking ATP, que ha ganado este evento en cinco ocasiones.

En medio de especulaciones sobre si había sido inoculado tras su salida de Australia, Nole había anticipado la semana pasada que en los próximos días daría su “versión de la historia”. En tanto, en un comunicado, los organizadores de Indian Wells recordaron que las vacunas serán necesarias también para los espectadores que asistan al torneo.