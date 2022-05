No dejen de aplaudir, los goles de Aldosivi que ya van a venir: la goleada de Racing y la palabra de Gago

El entrenador de Racing, Fernando Gago, se refirió al nivel exhibido por su equipo en la goleada que le propinó a Aldosivi 5-0 y lo depositó en la semifinal de la Copa de la Liga Profesional.

"Salió todo lo trabajado, me gustó la entrega con la que jugaron. Ahora hay que seguir trabajando y pensar en el próximo partido. El equipo tiene una idea de juego y trata de demostrarla en cada partido. Hoy nos impusimos todo el encuentro", comentó.

Luego, el entrenador de 36 años destacó el estilo de juego que propone y mantiene su equipo ante las virtudes que tienen los distintos rivales que fue sorteando en el certamen domestico: "Nosotros tenemos una manera de jugar, obviamente que nos fijamos en las virtudes del rival pero siempre buscamos ser protagonistas".

El objetivo siempre fue jugar cada partido como lo planeamos y todos son un desafío"

Luego hizo referencia a la presencia de Matías Rojas -de gran nivel- en el equipo inicial: "Me incliné por Matías (Rojas) porque nos da juego interno, porque nos de variantes en la pelota parada".

"Uno de los goles vino por una pelota cruzada suya. Hoy era el día para que juega Matías, se lo merece por el trabajo que está haciendo", destacó.

Por último, el entrenador le brindó su apoyo al colombiano Edwin Cardona, quien ante Banfield se retiró bajo silbidos y ante Aldosivi, recibió un leve respaldo del público local: "Entró bien y la gente lo apoyó".

"Yo confío en él y en todos los jugadores del plantel. El apoyo que hoy tuvo se lo va a tener que seguir ganando en el campo de juego", finalizó.

Estudiantes y River palpitan la previa: los horarios de los partidos

Estudiantes de La Plata recibirá este miércoles a Argentinos Juniors por un lugar en las semifinales de la Copa de la Liga Profesional, en un partido correspondiente a los cuartos de final del certamen.

El encuentro se jugará desde las 19:15 en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, será controlado por el árbitro Fernando Echenique, quien estará secundado por los jueces de línea Gabriel Chade y José Castelli, mientras que Darío Herrera estará a cargo del VAR.

Estudiantes de La Plata llegó a los cuartos de final después de ubicarse como líder de la Zona B con 28 puntos luego de haber cosechado ocho victorias, cuatro empates y dos derrotas, mientras que en la última jornada cayó por 3 a 1 frente a Rosario Central.

El equipo de Ricardo Zielinski, que ya selló la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores, será local por haber terminado en una mejor posición que Argentinos Juniors, elenco que finalizó cuarto en la Zona A. En cuanto a la alineación, Zielinski aún no dio a conocer si en la zona de ataque jugará Leandro Díaz o si estará Matías Pellegrini entre los once que saldrán a buscar la clasificación a la próxima fase.

Por su lado, Argentinos Juniors viene de conseguir un triunfo clave sobre Unión de Santa Fe por 2 a 1 en el estadio Diego Armando Maradona para avanzar a la siguiente instancia. No obstante, se generó un gran revuelo post partido por el reclamo de Gimnasia y Esgrima La Plata que indicaba que Kevin MacAllister, autor del segundo gol, había jugado el partido pese a haber acumulado cinco amarillas.

Sin embargo, el pedido del "Lobo" no llegó a buen puerto debido a que el defensor de Argentinos figura con cuatro tarjetas tanto en el sistema Comet como en el informe de la AFA, por lo que los dirigidos por Gabriel Milito se medirán con Estudiantes tal como estaba previsto.

River se enfrentará esta noche a Tigre en busca de meterse en las semifinales de la Copa de la Liga Profesional, en el encuentro que cerrará los cuartos de final del campeonato argentino.

El partido será en el estadio Más Monumental a las 21:30, con Fernando Espinoza como juez principal, quien tendrá como jueces de línea a Facundo Rodríguez y Gerardo Carretero, mientras que Ariel Penel será el encargado del VAR y la televisación será de Fox Sports Premium.

River, que finalizó como escolta de Racing con 29 puntos en la Zona A de la Copa, tendrá la localía en el cruce debido a que Tigre terminó tercero en la B con 20 unidades. El "Millonario" viene de ganarle por 2 a 1 a Platense y,además, lidera su grupo en la Copa Libertadores, por lo que intentará continuar por la senda del éxito en el encuentro frente al elenco de Victoria.

El entrenador Marcelo Gallardo no podrá contar con el mediocampista colombiano Juan Fernando Quintero, quien aún no pudo recuperarse de un desgarro, pero el equipo no tendrá grandes sorpresas y tendrá a los principales titulares en cancha.

