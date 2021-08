No es un ganga: el precio de la camiseta oficial del PSG con el nombre de Lionel Messi

En pocos días, la vida de Lionel Messi cambió. Y la del fútbol mundial también. Por los problemas económicos del Barcelona, y luego de una conferencia de prensa en la que se despidió entre lágrimas y rodeado de sus ex compañeros, el mejor jugador de la historia partió a Francia para firmar un contrato por casi 40 millones de euros anuales con el París Saint Germain.

El futbolista llegó a la capital francesa acompañado por su esposa Antonela Roccuzzo, sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, y un séquito de personas, entre las que se encontraban su padre y representante Jorge Messi. Instalado en uno de los mejores hoteles de París, Leo hizo la revisación médica, firmó contrato y posó para las cámaras del PSG.

Tras cerrar el acuerdo que durará dos años y tendrá la posibilidad de renovar por uno más, Messi fue anunciado de manera oficial a través de las redes sociales del club que cuenta con Neymar, Kylian Mbappé, Ángel Di María y estrellas internacionales más en el plantel. Un verdadero dream team que ahora sumó al mejor del mundo.

Tras la publicación de varias fotos y videos del capitán de la Selección Argentina en el estadio Parque de los Príncipes con la indumentaria del PSG, la web oficial del club puso a la venta la camiseta que Messi lucirá durante toda la temporada. Por supuesto, las compras se multiplicaron con el correr de los segundos.

La casaca titular con el nombre de Messi en la espalda y la número 30, de color azul, que es parte de la colección Air de Nike, con el sponsor y los detalles en blanco y el cuello rojo al igual que las mangas, cuesta 187,99 en talle para adultos. En cuanto a su versión para mujeres sale USD 112,99. Para los niños y niñas se consigue por USD 151.



El equipo tiene tres versiones: la match y stadium, que llevan el logo de Jordan, y la suplente, de Nike. La más barata, a u$s127, es la versión stadium. Para chicos a u$s162 la titular match y u$s104 la suplente; mientras que para mujeres, u$s186 la match y u$s127 la stadium. El modelo suplente, en blanco, con detalles en negro y rosa sólo está disponible para niñas y niños y su valor es de USD 97,99.

En el sitio oficial, ya se anuncian que varios modelos están casi agotados. También se pueden reservar la camiseta para recibirla más adelante. Desde la administración del club creen que en las próximas horas podrían venderse entre 200 mil y 300 mil camisetas. Aunque por ahora, parece que han vendido muchas más.

Aunque por ahora no brindó ninguna entrevista, Messi le dio unas declaraciones a la web del PSG. “Estoy emocionado de comenzar un nuevo capítulo de mi carrera en el Paris Saint-Germain”, afirmó Messi.

Y agregó: “Todo en el club coincide con mis ambiciones futbolísticas. Sé lo talentosos que son el equipo y el cuerpo técnico aquí. Estoy decidido a ayudar a construir algo especial para el club y los aficionados, y estoy deseando salir al campo en el Parc des Princes”.

El miércoles a las seis de la mañana de Argentina, PSG presentará de manera oficial a Messi. Ahí contará que aunque Neymar le ofreció el número 10, Lionel se negó, le dijo que ese número era de él y optó por la 30. Para eso, hubo que negociar con el tercer arquero del equipo, Alexandre Letellier, que no tuvo oportunidad de oponerse a la idea.

Aunque algunos esperan que el debut de Messi sea en poco tiempo, eso no parece posible. El futbolista no hizo pretemporada y el próximo encuentro del París Saint Germain será el fin de semana. El director técnico Mauricio Pochettino no contará con el tan rápidamente. Por eso, el debut podría ser frente a Brest (20 de agosto) o contra Reims (29 de agosto), que será de visitante. Si no se da, la hinchada del PSG deberá esperar hasta el 11 de septiembre, cuando el equipo vuelve a París para enfrentar a Cremont Foot.

Un último dato. Si a alguien que vive en Argentina se le ocurrió comprar la camiseta oficial del PSG con el nombre y el número de Messi. Tenemos una muy mala noticia. Casi de manera irónica, en la web oficial del club francés no hacen envíos a Argentina, la tierra donde nació su nuevo ídolo.