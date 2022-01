No se sabe si Djokovic está vacunado y quedó demorado en Melbourne por problemas con la visa

El número 1 del mundo del tenis de acuerdo al ranking de la ATP, el serbio Novak Djokovic, volvió a quedar en el centro de la escena este miércoles al quedar demorado en el aeropuerto de Melbourne, Australia, cuando llegaba a ese país para competir en el Grand Slam, el primero de año.

Es que el tenista, que nunca blanqueó si se encuentra vacunado o no contra el Covid-19, fue una de las caras de la crítica por parte de los deportistas a la exigencia de vacunación para los torneos. De ahí la especulación con que decidió no inmunizarse contra el Covid-19. En ese contexto, para poder ingresar a Australia, se comunicó que había recibido una exención por parte de las autoridades debido a que sólo se puede ingresar a dicho país con el esquema completo de vacunación.

Sin embargo, el diario australiano The Age asegura que el serbio no fue habilitado a traspasar las fronteras de migraciones y que estuvo siendo interrogado por funcionarios estatales en una habitación del lugar. “La Fuerza Fronteriza de Australia se comunicó con el gobierno estatal después de enterarse de un problema con la visa presentada por el equipo de Djokovic”, relató el citado medio que aclaró que el tenista intentó ingresar al país “con una visa que no permite exenciones médicas por no estar vacunado”, según las fuentes contactadas.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Esto sucedió incluso luego de la advertencia pública del primer ministro de Australia, Scott Morrison, que remarcó en una conferencia de prensa que todavía su administración no contaba con la documentación que habían solicitado. "Estamos a la espera de su presentación y de las pruebas que nos proporcione para respaldarlo. Si esas pruebas son insuficientes, no se lo tratará de forma diferente a los demás y estará en el siguiente avión de vuelta a casa. No debería haber reglas especiales para Novak Djokovic en absoluto”, dijo.

Pero Morrison no fue el único funcionario que se expresó al respecto. La ministra de Deportes, Jaala Pulford, también realizó declaraciones en ese sentido y remarcó que aun no se había presentado la documentación a lo que agregó que el Gobierno no le dará ningún tipo de trato especial al deportista. “El Gobierno federal ha preguntado si apoyaremos la solicitud de visa de Novak Djokovic para ingresar a Australia. No proporcionaremos a Novak Djokovic asistencia para la solicitud de visa individual para participar en el Grand Slam del Abierto de Australia de 2022. Siempre hemos sido claros en dos puntos: las aprobaciones de visas son un asunto del gobierno federal y las exenciones médicas son un asunto de los médicos”, escribió en su cuenta de Twitter.

La decisión de otorgarle a Djokovic una exención al torneo generó fuertes críticas en Australia, donde más del 90% de las personas mayores de 16 años han recibido dos dosis de la vacuna contra el covid. Melbourne tuvo el bloqueo más largo del mundo para contener la incidencia del virus, y en las últimas semanas un brote de la variante ómicron elevó los números de casos a niveles récord.

El director ejecutivo de Tennis Australia, Craig Tiley, dijo que el proceso de solicitud de dos etapas era confidencial y estaba a cargo de expertos independientes. Todas las solicitudes se evaluaron para garantizar que se cumplieran las condiciones establecidas por el Grupo Asesor Técnico Australiano sobre Inmunización (ATAGI).

"Ciertamente sería útil que Novak explicara las condiciones bajo las cuales solicitó y obtuvo una exención. Lo animo a hablar con la comunidad sobre esto. Hemos pasado por un momento muy difícil en los últimos dos años y agradecería algunas respuestas a eso”, afirmó Tiley en declaraciones a la prensa.