"No tiene las puertas cerradas": Villa intimó a Boca y amenazó con irse "libre" del club

Sebastián Villa pasó de héroe a villano en muy poco tiempo. A 20 días de la condena que recibió a dos años y un mes de prisión por violencia de género contra su ex pareja Daniela Cortés, ahora y desde Colombia, intimó de forma legal a Boca Juniors para que lo reincorpore a los entrenamientos de la institución en un plazo máximo de cinco días. Y advirtió que, de no cumplirse, dará por terminado el contrato que tienen hasta diciembre de 2024.

La iniciativa del delantero llegó luego de que el club xeneize, tras la condena en su contra, decidiera apartarlo de su lugar de trabajo como deportista "hasta tanto recaiga pronunciamiento judicial definitivo". La decisión de Boca estaba siendo observada con lupa por parte de toda la comunidad organizada, que venía reclamando una medida de este tipo durante gran parte del proceso.

El "ultimátum" presentado (así lo definieron desde el entorno del colombiano) busca que el club de fútbol tome una decisión final o que, pasado el plazo de cinco días, el futbolista quede como jugador libre y pueda firmar algún contrato con otra institución deportiva que no tenga drama en contratarlo aun con sus antecedentes. La versión la brindó el periodista César Luis Merlo en sus redes sociales.

En Boca Juniors alegaron que todavía no recibieron la demanda del jugador de 26 años, aunque al mismo tiempo, informaron que nunca le cerraron las puertas de los entrenamientos a Villa, sino que fue únicamente para las convocatorias deportivas de partidos oficiales y no oficiales.

Lo cierto es que desde la conducción del azul y oro tienen claro que, para evitar una causa por despido discriminatorio, no deben rescindirle el contrato. Esto no quiere decir que el extremo vuelva a ponerse su camiseta, sino que, en caso de que no puedan venderlo en este mercado de pases (al momento no llegó ninguna oferta), lo tendrán "freezado" y lejos de las actividades públicas en donde genera resquemor y rechazo.

La situación legal del colombiano, condenado y también procesado por el "abuso sexual con acceso carnal" ejercido contra Tamara Doldán, por el cual podría hasta terminar en prisión a fin de año, es la principal razón por la que no le llueven las ofertas a Boca Juniors, como tanto el equipo como él esperan.

La dificultad que presenta el actual cuadro legal que atraviesa el delantero, es una traba muy grande para su futuro. La especulación es que sólo una oferta de algún país de la región árabe o asiática, podría llegar a lograr destrabar todo lo que le sucede. Las condenas en su contra atentan a que lleguen con más libertad ofertas para llevarse los talentos del colombiano.

Cabe recordar que el futbolista de 26 años, doce días después de la condena, subió a sus redes sociales un texto motivacional. "Hazte inquebrantable de manera creativa, innovadora. Sueña. Sueña tan grande hasta que tus sueños te hagan temblar las piernas. Suda, suda hasta que lo hayas conseguido. Pero primero, tendrás que creer que lo vas a conseguir. Y no pares, no te detengas hasta que eso que soñaste sea una realidad", escribió Villa en aquel momento, cuando sus abogados planificaban el reclamo que emitió este viernes.