Noche negra para Cristiano Ronaldo: se quedó sin club en el medio del mundial

En pleno mundial de fúbol y tras un mes a puras disputas, multas y agresiones, el Manchester United comunicó que llegaron a un acuerdo con Cristiano Ronaldo y "ambas partes" decidieron rescindir el contrato que estaba en pie y se desvinculara de inmediato del club.

Si bien sus idas y vueltas con el equipo hicieron que se debilite la relación, en las últimas semanas hubo un quiebre definitivo para el delantero que lo llevo directo a romper todos los lazos que los mantenían conectados. En un programa de la Televisión inglesa, Cristiano aseguró que desde el club estaban forzando su salida y se sentía profundamente traicionado. “No solo el entrenador, también otras dos o tres personas del club. Me siento traicionado. Siento que hay personas que no me quieren allí".

Además opinó sobre Erik ten Hag, quien es el actual director técnico del equipo y reveló que no mantuvieron una relación de respeto. "No me merece ningún respeto porque él no muestra respeto por mí. Si vos no me respetás, yo no te voy a respetar".Al parecer, el dirigente se había enfurecido luego de que Ronaldo no participe de la pretemporada ya que gozó de un permiso que le permitió incorporarse vencido el plazo de preparación física. Además,por pedido de él, se había ido reemplazado en el entretiempo del primer amistoso del semestre.

"Cuando firmé con Manchester United pensé que todo había cambiado porque fueron 13 años desde mi salida. Pensé que todo iba a ser diferente y me sorprendí de mala manera porque todo estaba igual. Me sorprendió mucho que todo estuviese igual, no avanzó. El United se detuvo en el tiempo, fue algo que me sorprendió y no esperaba. Fue duro”, aseguró el futbolista sobre el club.

Por todos estos comentarios el United había revelado que le iban a aplicar una multa de 1.5 millones de euros ya que sus comentarios habían sido "violentos". Pero el ex Ajax no dejó dudas sobre lo que él quería y le dijo al club. "Es él o soy yo. Elijan. Por todo éste escándalo es que decidieron "en un común acuerdo" llegar a esta instancia. En las últimas horas nacieron diversas especulaciones con respecto a donde podría ir.

Se habló del Real Madrid, aunque en España niegan cualquier posibilidad, también del Sporting Lisboa, equipo en el que debutó y del Napoli. Sin embargo nadie afirmó dicha idea. Mientras tanto, Cristiano está concentrado preparándose para enfrentar el primer partido de Portugal en la Copa del Mundo, y en su quinto y último torneo por la misma.