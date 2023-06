¿Nos volvemos a ilusionar? Messi y su nueva definición de cara al próximo Mundial

No todo está dicho. Después del revuelo mundial que generaron las declaraciones de Lionel Messi en torno a su negativa a participar del próximo Mundial, "la Pulga" volvió a brillar en el amistoso en el que la Scaloneta se impuso dos a cero contra Australia y desde Beijing renovó la ilusión de millones de argentinos. ¿Habemus capitán para romperla en Estados Unidos, Canadá y México?

"En realidad, lo dije algunas veces. Yo creo que no, que este fue mi último Mundial. Iré viendo cómo se dan las cosas. En principio, no creo que llegue al próximo Mundial". Esas fueron las declaraciones que días atrás dieron vuelta al mundo y que despertaron la tristeza de muchos.

Después del golazo con el que abrió el marcador y tras celebrar otra victoria con la Selección, Messi volvió a hablar de su futuro desde el campo de juego y reconoció que hay chances de que Lionel Scaloni pueda contar con él para la próxima copa.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"Lo que dije del Mundial es algo normal. Por edad y por tiempo es difícil que se dé. Disfruto el momento, el día a día; el estar acá, ahora vienen los partidos de las Eliminatorias, después la Copa América. Es ir muy lejos pensar en el Mundial cuando recién terminamos uno. Hay que disfrutar de lo conseguido y de cada momento que nos toque vivir", reconoció Messi al finalizar el partido amistoso.

La "Pulga" también habló de lo mal que la pasó en el París Saint Germain y evitó pronunciarse en torno a su desembarco en el Inter de Miami. "En esta nueva etapa quiero seguir disfrutando acá en la Selección e intentar disfrutar en el día a día, porque la verdad es que en el último año sobre todo me costó bastante; no estaba como me hubiese gustado y pensar en lo que se viene", reconoció.

"Ahora empieza un ciclo nuevo. Se vienen partidos de Eliminatorias, una Copa América dentro de poquito. Más allá de lo que conseguimos, que fue algo increíble y hermoso que va a quedar para siempre, lamentablemente no nos podemos quedar con eso. Esto sigue y hay que pensar en lo que viene", sumó.

Cuando le preguntaron de forma directa por el desembarco en el Inter de Miami, Messi esquivó: "No, la verdad es que tengo ganas de irme de vacaciones. Ya arrancaremos otra vez".