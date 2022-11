Otra vez Benedetto: festejó antes de tiempo y perdió, y encima lo corrieron con Madrid

El domingo de ayer, donde Racing venció 2 a 1 a Boca Juniors en el tiempo suplementario, terminó con la desgracia que había tenido el equipo de Avellaneda de cara a las finales en el último año y logró devolverle la alegría a los fanáticos y fanáticas que confiaron en que el DT Fernando Gago pueda levantar el Trofeo de Campeones, su primer título.

La superfinal tuvo condimentos propios de los clásicos y de los partidos picantes donde quien sale derrotado no se va en buenos términos, ya que el partido terminó con siete jugadores expulsados por el lado de Boca y tres por el lado de Racing.

El más polémico fue el delantero boquense Darío Benedetto, quien fue echado a manos del VAR luego de que detectaran que había hecho una polémica seña: con un gesto aseguró que la terna arbitral estaba "pagada". El juez Facundo Tello no dudó y le sacó la roja, en un hecho que marca un precedente hacia adelante, ya que hasta el momento no existe registro de que hayan tomado una decisión como esta por las señas que hace un futbolista. Fiel a su estilo de pasar vergüenza sin que lo presionen, el ex Arsenal se encargó de publicar en redes sociales su apoyo al equipo con un claro mensaje: "Y que la sigan contando como quieran, esto es Boca".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"¡Cerramos un gran año! Orgulloso de pertenecer al club más grande del mundo. Y orgulloso del esfuerzo que hicimos durante todo el año", había escrito antes. Quien no dejó pasar la oportunidad para hacerle pasar el papelón a su colega fue el delantero de Racing Enzo Copetti, quien no pudo jugar por arrastrar una lesión, pero que estuvo en los festejos y realizó un vivo de Instagram donde dijo una frase que ya es histórica: "¡Perdiste la más importante!".

Si bien la frase puede entenderse por el trofeo que festejaban los de Avellaneda, la verdad es que es imposible no vincularla a la histórica final de Copa Libertadores del 9 de diciembre de 2018, cuando River Plate se quedó con el trofeo en Madrid ante los xeneizes. Además, son muchos los que coinciden en afirmar que el delantero de Racing le tiene un cariño especial al club Millonario: Es hincha de River.

En aquella oportunidad el Pipa Benedetto pasó a la historia por festejar antes de tiempo y por sus caras con la lengua afuera -que quedaron inmortalizadas en cientos de memes-.

Otro cruce

Cuando el caos había cubierto el campo, luego del gol de Carlos Alcaraz que le daba el título a Racing, el técnico blanquiceleste estuvo en el campo de juego intentando que sus ex compañeros de Boca se calmen un poco y que el partido pueda terminar. Allí fue que se dio un cruce con el defensor Nicolás Figal, un ex Independiente que estaba bastante caliente con la idea de que el otro equipo de Avellaneda sea el que festeje.

"Te despeinaste un poquito", le tiró el ex futbolista de la MLS al entrenador rival, luego de pasarle la mano por el flequillo. Esto fue captado por las cámaras y por los hinchas, quienes pudieron ver la bronca en los ojos de Figal por la victoria racinguista. Las imágenes no detectaron si hubo respuesta por parte del ex Vélez Sarsfield, pero lo que no quedaron dudas es que le contestó en la cancha y con la redonda en los pies de su equipo.