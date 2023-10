"Papelón": la disruptiva reacción de los medios de Chile tras la exclusión del Mundial 2030

La noticia impactó a toda Sudamérica. La FIFA confirmó que Argentina, Uruguay y Paraguay jugarán en sus países sus debuts en el Mundial 2030 como parte del 100° aniversario del primer torneo que se hizo en Montevideo en 1930. Aunque no todos quedaron felices con la decisión en el continente, ya que fuera de la organización quedó Chile. Algo que despertó la ira de los principales periódicos y portales trasandinos.

"Conmebol basureó a Chile", se animaron a titular en el diario La Cuarta. Es que fue el presidente de la entidad que nuclea a las agrupaciones del fútbol sudamericano, Alejandro Domínguez, quien anunció la novedad y, al mismo tiempo, fue parte de la decisión de marginar a "La Roja" del homenaje a Uruguay 1930.

"Creímos en grande. El Mundial Centenario 2030 comienza donde todo se inició. ¡Uruguay, Argentina y Paraguay serán sedes de los partidos inaugurales del Mundial Centenario", anunció Domínguez. La noticia fue calificada por La Cuarta como una "bomba gigante", justamente por la exclusión de su país.

"La Conmebol excluye a Chile del Mundial 2030", tuiteó, por su parte, el diario La Tercera. Allí destacaron que en la sede de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) local "la noticia fue recibida como un verdadero bombazo", ya que "en la antesala de la decisión, se destacaba incluso el rol protagónico que había tomado Chile en la candidatura".

"Para este mes, de hecho, estaba previsto que se desarrollara una reunión amplia entre los referentes de las federaciones de los cuatro países que inicialmente compartían la candidatura, aprovechando la realización de los Juegos Panamericanos. En la cita, que se realizaría en La Moneda, estaba comprometida la participación del presidente Gabriel Boric", reconocieron en La Tercera.

Además afimaron que "en la sede del fútbol chileno aún intentan explicarse el revés" y que se vieron sorprendidos con el anuncio de Domínguez. "Recién en los próximos minutos intentarán conseguir una explicación oficial respecto de la exclusión, que no figuraba en los planes de nadie", agregaron.

En el medio también se hicieron eco de la explicación que brindó Domínguez sobre la ausencia de Chile en la nómina. "Originariamente se hablaba de dos países que eran Uruguay y Argentina. Luego se amplió el Mundial de 32 a 48 equipos y se agregó en ese contexto a Paraguay y luego se agregó a Chile. Es cierto que en esta oportunidad no está Chile lo que no significa que no vamos a trabajar para que Chile o esté o le encontremos algo de esta talla", reveló. "Es una decisión que la toma FIFA, no nosotros. Ellos son los que determinan cómo y qué. Este es el momento en el que ya hay que comenzar trabajando en las sedes", agregó, desligándose de los hechos.

Estas confesiones no contentaron a AS Chile, desde donde titularon directamente contra Domínguez con un "Presidente de la Conmebol le da un golpe a Chile con el Mundial 2030". Los más duros con la organización local fueron los del medio El Mostrador. "Papelón de la ANFP de Milad: FIFA excluye a Chile y otorga Mundial a Argentina, Uruguay y Paraguay", escribieron, y calificaron la novedad como "un verdadero mazazo" a la gestión del actual presidente de la ANFP, Pablo Milad.