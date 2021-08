¿Parlez-vous français? Lionel Messi al PSG: la presentación en la Torre Eiffel y el nuevo número que usará

Un día después de que el Barcelona anunciara que Lionel Messi no seguirá vinculado al club, todos los caminos apuntan a que el rosarino sería presentado el próximo 10 de agosto como la flamante incorporación del Paris Saint-Germain sin que el equipo francés recurra a la venta de Kylian Mbappé, pretendido en este último tiempo por el Real Madrid.

Sin el Manchester City en carrera por contratar a La Pulga, debido a que se bajó de las negociaciones tras el arreglo que logró en las últimas horas con Jack Grealish, el conjunto parisino es el único capaz de quedarse con el astro argentino, no solo por su poder económico, capaz de costear el contrato del capitán argentino, sino porque además cuenta con un equipo más que competitivo que, para colmo, incluye a varios amigos de Messi.

Según medios argentinos, el ex tenista argentino Gastón Gaudio es el encargado de hablar con el jeque Nasser Al-Khelaïfi, dueño del PSG, y con Jorge Messi, padre y representante de La Pulga, para sellar el arribo del delantero a Paris. Cabe destacar que Gaudio, ganador de Roland Garros en 2004, estableció una gran relación con el jeque del conjunto parisino una vez retirado y realizó varios negocios en conjunto tanto dentro como fuera del deporte.

El presidente del PSG estuvo activo desde 1999 y 2002 como tenista, llegando a representar a su país en 43 partidos de la Copa Davis y en la actualidad es presidente de la Federación de Tenis, Squash y Badminton de su país. Luis Ferrer, ex manager del PSG, confirmó que el extenista argentino está llevando a cabo las negociaciones y aclaró que actualmente el Fair Play Financiero no está funcionando debido a las restricciones por el COVID-19-

Esto le permitirá al PSG no desprenderse de, por ejemplo, Mbappé, para que pueda arribar Messi. Si bien el PSG todavía no hizo público su deseo de contratar al campeón de la Copa América, lo cierto es que las negociaciones están muy avanzadas hasta el punto de que varios medios locales afirman que el conjunto parisino reservó la Torre Eiffel para un mega evento, donde presentarán oficialmente la incorporación del mejor jugador del mundo.

Según estiman portales franceses, el club hará oficial la contratación de Messi el día 10 de agosto y sobre la indumentaria que llevará puesta el argentino, revelaron que Messi estaría dispuesto a utilizar la camiseta número 22 para dejarle la "10" a su gran amigo Neymar. Lo que más seduce a La Pulga es la posibilidad de disputar la Champions Legue con un equipo extremadamente competitivo en los nombres.

De hecho, disputar un encuentro al lado de figuras como Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Leandro Paredes, Ángel Di María, Neymar y el propio Mbappé seduciría a cualquiera. "Sabemos lo que pasó ayer con Messi, no voy a decir lo contrario, pero nosotros estamos concentrados en empezar bien la temporada. Leonardo y el presidente del club trabajan discretamente en el mercado para mejorar en lo que es posible el equipo", remarcó Mauricio Pochettino, DT del PSG.

Y agregó: "Cuando hablamos de un jugador de la talla de él, para muchos clubes como PSG, este tipo de oportunidades puede pasar o no por delante tuyo. El club está trabajando, si hay alguna información lo comunicaremos con brevedad. Estamos analizando todas las posibilidades y esta es una de ellas. Hablando del mercado, es obvio que pueda pasar o no", describió el técnico rosarino el estado de situación. Blanqueando que hay negociaciones y hasta de “brevedad”.

El principal obstáculo de Leo es su familia, ya que le preocupa el abrupto cambio que puedan sufrir Antonela, su mujer, y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro. Por esta razón, tendría pensado seguir viviendo en Barcelona y viajar todos los días a París en su avión privado. Si bien el traslado será mucho más costoso, se trata de un viaje de una hora y diez minutos que le permitirá a su familia seguir de la comodidad del hogar que edificaron en España.

Javier Tebas, presidente de La Liga española, publicó este viernes un fuerte mensaje en sus redes sociales mientras Joan Laporta, titular del Barcelona, daba su explicación pública sobre la salida de Messi del club catalán. "Sabés que la operación de CVC, no hipoteca los derechos de tv del @FCB 50 años, lo que hace es que los mismos tengan más valor para todos los clubes y así tú los puedas HIPOTECAR a tus BANCOS y resolver la gran deuda", escribió.

Y sumó: "Así lo entendías hace horas. #Solucion". De inmediato, y mientras explicaba la situación que derivó en que el Barcelona no le renueve el contrato de Messi -en transmisión de TV y a través de la página del club "culé"- que concluyó el 30 de junio pasado, Laporta respondió el picante tuit del mandamás de LaLiga española. "Hola Javier, te diré que esto no lo interpretamos así", sostuvo.

En ese sentido, el presidente del Barcelona explicó que hubo unas conversaciones ayer entre nuestros altos ejecutivos y los que están llevando esta operación que no vemos claras. Hay ciertos riesgos que no quiero asumir como presidente del Barça. Al fin y al cabo, de lo que se trata es ceder o poner a disposición los derechos audiovisuales por medio siglo. Las operaciones que se hacen con un horizonte de medio siglo no debemos hacerlas".

Además, resaltó que el importe que ha puesto CVC (fondo de inversión británico) es "muy inferior con el que se debería valorar en 10% de La Liga". Laporta había dicho que la continuidad de Messi implicaba "hipotecar el club por medio siglo" debido al fair play financiero impuesto por La Liga de España, y justificó la decisión de dar por terminadas las negociaciones para la renovación del contrato, ya que "la institución está por encima de todos, incluso del mejor jugador del mundo".

El dirigente también admitió que Messi "se quería quedar" pero se resignó a su partida con la convicción de que "es lo mejor para el club" ante una situación económica condicionada por la "herencia nefasta" de su antecesor, Josep María Bartomeu. Laporta aseguró que la comunicación sobre la salida del astro argentino "no es un chantaje a La Liga" sino una decisión tomada por la conclusión que la ingeniería para adecuar su contrato "no da para más".

Laporta remarcó en la rueda de prensa realizada en la sede del club que no busca "generar falsas esperanzas. Esta negociación ha concluido y los acuerdos no se han podido materializar por el límite salarial que tiene LaLiga". A sus 34 años, Messi tenía un acuerdo de palabra para la extensión, pero Barcelona no pudo encajar las cifras del convenio dentro de la normativa impuesta por las autoridades del fútbol español.