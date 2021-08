Pasado en común, silencios y ausencias, y un reencuentro en PSG: las idas y vueltas de Messi e Icardi

Luego de dejar Barcelona, en medio de una tristeza grande como el Camp Nou, Lionel Messi llegó a París para dar un nuevo salto en su gloriosa carrera. Tras la firma del contrato con el PSG, el capitán de la Selección Argentina vivió por primera vez el recibimiento de una hinchada que está fascinada con su presencia.

Además, Messi se reunió con sus compañeros del seleccionado campeón de la última Copa América, Ángel Di María y Leandro Paredes; a su viejo amigo Neymar, al director técnico rosarino Mauricio Pochettino, y a un elenco de mega estrellas que encabezan el francés Kylian Mbappé y el español Sergio Ramos.

Pero hay más. Leo también se verá cara a cara con Mauro Icardi, el delantero que está ausente desde hace dos años en la Selección Argentina y que es conocido también por ser el marido de Wanda Nara. Sobre ellos dos siempre hubo infinidad de rumores. Por supuesto, Messi jamás habló sobre eso. El mejor de la historia no tiene tiempo para ese tipo de declaraciones.

Ese silencio hizo que las teorías crecieran. Nadie tomó en cuenta el bajo nivel que mostró Icardi durante sus últimos meses en el Inter de Milán o que perdió el puesto en el PSG. Primero muchos aseguraron que la relación con Wanda y la supuesta “traición” a Maxi López jamás cayó bien en el círculo de futbolistas de la Selección. Incluso se llegó a decir que Messi lo había vetado del equipo nacional porque conocía a López de Barcelona, cuando llegó a la primera del plantel y fue recibido con mucho cariño por el ex River.

Pero, fue el propio Maxi quien desestimó esa idea. “Ese mito que dice que Leo no acepta a Icardi por la amistad que tuvimos, es falso. Cuando uno merece jugar en la selección, va. Y Mauro terminó jugando", dijo en aquel momento, cuando Icardi ya había formado de la lista del entonces técnico Jorge Sampaoli.

Pero Icardi no sólo se perdió la convocatoria al Mundial de Rusia 2018, que debía ser su gran torneo según palabras de su esposa y también de él mismo, sino que dejó de formar parte del seleccionado por varios meses. En ese sentido, el periodista Gustavo López afirmó que fue la “mesa chica” del seleccionado quien le pidió al director técnico que no sea citado. Pero Icardi volvió al plantel cuando Lionel Scaloni asumió. Aunque con el correr de los meses, se ausentó nuevamente.

En febrero de este año, luego de una goleada del PSG contra el Barcelona, López afirmó: "Yo pensé que Icardi con Messi no jugaba más. Porque cuando Icardi llega a la Selección Argentina y anda más o menos bien porque hace el primer gol cuando antes había estado siempre a contramano, él declara algo que para mí no debió declarar. Error porque hay que ser inteligente adentro y afuera de la cancha".

Se refería a unas declaraciones en las que luego de un amistoso, en las que Icardi marcó un gol, lanzó en la entrevista: "Ahora hay un compañerismo que antes, con muchos jugadores de experiencia, no había". Al parecer, esas declaraciones fueron escuchadas por los referentes del plantel y le jugaron muy en contra.

Pero el periodista de ESPN completó el panorama: “Encima se le sumaron más cuestiones ¿Qué pasó? Dicen que en la Selección argentina había una mesa de seis integrantes de los capos: Messi, Di María, Biglia, Mascherano, Higuaín y Agüero... En un partido, uno de ellos no fue convocado y entonces Icardi vio una silla vacía, se sentó y los cinco lo miraron de reojo. Lo vieron muy confianzudo".

Jamás se comprobó esa teoría. Lo cierto es que Messi, el mejor de todos, e Icardi, uno de los delanteros del PSG, tienen un pasado en común: ambos son rosarinos, los dos llegaron a España cuando era muy chicos y también hicieron las inferiores en La Masía, la gloriosa cantera de Barcelona. Aunque Mauro partió a Italia en busca de más chances de llegar a la primera división porque en el equipo multicampeón de Catalunya era imposible.

Cada vez que se cruzaron en un cancha, se notó respeto entre ambos. Lionel no tiene una relación como la que construyó con Di María, Paredes u otros con los que compartió muchos momentos en la Selección. Jamás habló sobre Icardi. Sólo se supo por terceros que no le cae nada bien la exposición mediática, ni que resguarda su vida privada. En cambio, Mauro sí habló sobre Messi.

Fiel a su perfil mediático, aprendido a la perfección de Wanda, el delantero afirmó: "Como se habla de mi vida privada con Wanda, también se habla de esto de Messi. Son cosas que no se pueden cambiar. Tuve la posibilidad de estar con Messi, de jugar con él. Lo conocí en Barcelona hace muchos años y dejo que hablen. No creo que sea cierto lo que dicen, porque lo conozco. Es el mejor jugador del mundo, tuve la posibilidad de estar con él y lo aprecio mucho. Entonces no creo en estas cosas".

No obstante existe una chance de que Messi e Icardi se desencuentren una vez más. Al parecer, tras la llegada del mejor futbolista del mundo, Mauro tendría vía libre para dejar el plantel. Y ya le llegó un oferta desde Italia. Al parecer, la Roma, que conduce José Mourinho, quiere sumar al 9 tras la venta de Edin Dzeko al Inter.

Según la Gazzetta dello Sport, Roma ya inició conversaciones para contar con el marido de Wanda por dos temporadas aunque a préstamo ya que no están en condiciones de gastar un dineral en su compra. El mayor inconveniente es que el salario anual de Icardi es de 9 millones de euros, una traba al momento de negociar.

Pero Icardi no está dispuesto a dejar París. Además de que le gusta la ciudad, y mucho más a su familia, quiere hacerse un lugar en el equipo en el que brillará Messi por los próximos dos años. Para Mauro, la llegada del capitán argentino es una nueva chance de jugar con él, algo que, por una cosa u otra, no pudo hacer en la Selección. Veremos si la suerte está de su lado o, nuevamente, el azar los mantiene lejos una vez más y los rumores vuelven a resurgir.