"Pasamos el reencuentro internados": la mujer de Lautaro Martínez tras el accidente con su beba

Si bien todavía persiste la felicidad por haber obtenido el primer título de la Selección Argentina en 28 años, nada más ni nada menos que en el Maracá ante Brasil, por estas horas Lautaro Martínez y su mujer, Agustina Gandolfo, se encuentran sumamente preocupados a raíz de un accidente doméstico que sufrió Nina, la hija de ambos de 5 meses.

La pequeña tuvo que ser internada en el Hospital Humberto Notti de Mendoza, luego de que sufriera una dura caída desde la cama cuando le estaban cambiando el pañal. Rápidamente, el ex delantero de Racing, su pareja y el resto de la familia que se encontraba celebrando el título albiceleste la trasladaron al centro pediátrico de Guaymallén, donde le realizaron varios estudios, descartaron que haya sufrido algún daño y le dieron el alta este lunes por la mañana.

Según informó el centro asistencial a través de un comunicado oficial, "la paciente ingresó alrededor de las 20 horas (del domingo) al Servicio de Guardia. Fue ingresada al Servicio de Pre Internación donde se realizaron diversos estudios. La niña fue dada de alta a las 9:30, cuando se encontraba estable y en buenas condiciones”.

Gandolfo buscó llevar tranquilidad a las redes sociales y publicó una historia en su cuenta de Instagram donde agradeció el apoyo de todos sus amigos, familiares y seguidores. “Gracias por preocuparse. Terremoto está bien. Pasamos nuestro reencuentro familiar internados, pero ya nos vamos a casa los tres juntitos. Fue solo un susto”, detalló.

El delantero del Inter, autor de dos goles en la Copa América, pasó la noche en el en el Hospital junto a su mujer y su hija, la cual quedó bajo observación simplemente por precaución. Martínez viajó a Mendoza -de donde es oriunda Gandolfo- apenas llegó desde al país Brasil. El goleador se encuentra de vacaciones y dentro de unos días deberá regresar a Italia para sumarse al Inter de Milán.

El Hospital Humberto Notti no sólo recibe pacientes de diferentes puntos de Mendoza, sino que también de provincias vecinas. Al mismo tiempo, recibió una importante donación de parte del ex Racing para colaborar en la lucha contra la pandemia: tanto el jugador como su pareja enviaron 330 bidones de alcohol en gel de 5 litros, 100 mil guantes, 5 mil camisolines y 5 mil zapatos de quirófano. “Esto es un gran gesto de los chicos", resaltó Andrés Gandolfo, papá de Agustina.

Y agregó: "Ojalá que sirva de contagio para que muchos más también hagan su pequeño aporte a la causa. En Bahía Blanca ya sucedió algo parecido, donde después de la donación de Lautaro y Agustina empezaron a llegar otras. Necesitamos salir de esto entre todos”. El suegro del delantero colaboró con el acopio de la mercadería en los galpones donde funciona su empresa y coordinando la entrega con el Gobierno provincial.

Este año, Lautaro estará bajo la dirección de Simone Inzaghi, quien llegó para reemplazar al último ganador Calcio: Antonio Conte. “Acepté el desafío de dirigir al Inter porque su gente me hizo entender que me querían a toda costa. Sé que habrá dificultades, tenemos por delante un título por defender con muchos rivales calificados para competir”, afirmó el nuevo entrenador de 45 años y ex conductor de la Lazio.