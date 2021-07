Pasman y el nuevo LTA-Gate: la palabra del periodista tras exigir el retiro de Di María

Juan Carlos “Toti” Pasman, periodista deportivo recordado por haber recibido el insulto “La Tenés Adentro” (LTA) de parte de Diego Maradona, fue uno de los tantos comunicadores que se cansó de criticar al técnico de la selección Lionel Scaloni por los magros resultados en cuanto al nivel del juego del combinado nacional. Sin embargo, en las últimas horas se volvió viral una dura crítica por parte del periodista para con Ángel Di María, que terminó siendo el autor del gol de la victoria.

"Como hincha de la Selección le pido que no lo ponga más de titular. ¿Qué hemos hecho los hinchas para verlo 13 años de titular?”, sostuvo el periodista en el programa “El Show del Fútbol”. Esa frase fue recopilada luego por la esposa del futbolista, que se suele criticar a los comunicadores que despotrican contra “Fideo”.

El revuelo por las críticas de Pasman y de ese programa puntual fue tal que el periodista tuvo que abrir ayer la emisión con un intento de pedido de disculpas. “No me arrepiento de lo que dije porque lo sentía. Yo veía que el ciclo de Di María en la Selección argentina, después de tres mundiales y cuatro Copa América, estaba terminado. Habían pasado un montón de cosas: lesiones, idas y vueltas con este técnico y otros. Y me equivoqué. Ayer demostró que todavía tiene cosas para darle a la Selección”, afirmó.

Antes de eso, mucho más tranquilo en radio La Red, dijo: "Reconozco que me equivoqué con Di María. Muchas veces los periodistas decimos cosas y con el tiempo se dan. En este caso no pasó y reconozco que me equivoqué con Di María. Y pasa que después 45 millones de personas te lo dicen, ése es el tema”.

"No pido perdón ni me disculpo, es parte de lo que a veces hacemos los periodistas. Hay algunos que tienen el rol cercano al jugado, y lo respeto, y otros que cuestionamos. Y yo acepto si me equivoqué, como en este caso, y lo reconozco públicamente, es parte del folclore”.

Pasman, que festejó como todos este título, opinó que "Messi peleó 16 años para esto y es un un acto de justicia. Y esto le permite llegar a Scaloni al Mundial de Qatar". Y agregó: "En lo personal me están liquidando mucho en las redes, porque yo pedí de rodillas que no fuera más titular y me equivoqué. Cuando uno juega opinión pasan estas cosas, y cuando te equivocás, te salen todos. Y es parte del folclore, no sé si hay que pedir perdón. Pensé que el ciclo de Di María estaba terminado pero no corresponde pedir disculpas. Después cuando los jugadores ganan un partido y te putean, eso es mucho peor. Es parte del folclore".

Y cerró: "Punto, me equivoqué. Di María tenía cosas para jugar en la Selección y nada más. Me equivoqué".