Passarella habló de su salud y negó estar gravemente enfermo: "Solo tuve un poco de depresión"

Hace varios días que circulan en los medios de comunicación varias versiones acerca del supuesto complicado estado de salud de Daniel Alberto Passarella, de quien incluso se dijo que padecía una “enfermedad neurodegenerativa” que lo tenía muy mal.

A pesar de las afirmaciones de varios allegados del exdefensor y expresidente del club River, lo cierto es que finalmente fue el propio Passarella el que decidió romper el silencio en una entrevista en la que desmintió haber sido diagnosticado con una enfermedad.

Primero los que salieron a hablar fueron su mujer y su hijo, quienes a través de un comunicado difundido por su abogado Marcelo Vázquez Aguiar, aclararon la situación. “La esposa e hijo de Daniel Alberto Passarella, ante la proliferación de diversas noticias respecto a la salud de Daniel, en las que se mencionan diversas enfermedades como Parkinson, Alzheimer o ELA, vienen a desmentir las mismas y a manifestar que Daniel está atravesando sólo un estado de tristeza con signos de depresión a raíz de la situación vivida durante la pandemia”, informaron.

Sin embargo, cansado de las falsas informaciones, el exdeportista decidió romper el silencio en una entrevista que brindó para La Gazzetta dello Sport.

“Puedo asegurarles a todos, incluso a los muchos amigos italianos, que estoy bien y que por suerte no tengo ninguna de esas enfermedades de las que ni siquiera sé el nombre. Solo tenía un poco de depresión, sí, porque todos hemos pasado por un mal momento, pero nada más. A cualquiera le puede pasar estar triste y quien sabe cuantos millones de personas en el mundo se han sentido tan deprimidas como yo, pero de aquí es necesario ir más allá”, dijo al inicio de su descargo.

De hecho, dijo que hasta su excompañero en Fiorentina Giancarlo Antognoni le escribió súper preocupado para ver cómo estaba. “Recibí un mensaje de Gianca, porque él también estaba preocupado. Y le respondí ‘no te preocupes, no pasa nada, porque Daniel sigue para muchos años”, aseguró.

Además, dijo que a sus 69 años ya nada le sorprende, porque durante toda su vida vio y escuchó cosas en los medios de comunicación que no eran del todo ciertas.

Por otro lado, contó está dentro de sus planes viajar al Mundial de Qatar 2022 ya que aceptó una invitación de la FIFA y además quiere hacer otro viaje importante: volver a Florencia. “Si no lo hago antes, vendré después de ir a la reunión de la FIFA. Quiero mostrarle a mi hijo Luca y a mi sobrino Ignacio lo hermosa que es Florencia. Pero no digas que lo hago porque no puedo viajar solo, porque como le escribí a mi amigo Gianca, Passarella durará mucho”, cerró.