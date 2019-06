Peleas, castigos y cabaret: un jugador de la Selección reveló el calvario de la era Sampaoli

A casi un año de la renuncia de Jorge Sampaoli a la dirección técnica de la Selección argentina de fútbol, Sergio “Kun” Agüero habló por primera vez del mal clima que se vivió durante el Mundial de Rusia y denunció que el técnico lo dejó fuera del equipo por una picante frase que dijo tras la lapidaria goleada 3 a 0 ante Croacia.

“Que diga lo que quiera”. Esa fue la frase que disparó e “Kun” después de la apabullante derrota contra Croacia, después del frío empate con el conjunto islandés. En efecto, el equipo estaba en la cuerda floja. Caliente y enojado por el resultado, el delantero habló al salir de la cancha. Le preguntaron por los dichos de su DT, quien había advertido “tal vez los jugadores no se adaptaron al proyecto”. Y, claro, Agüero fue con todo: “Que diga lo que quiera”.

Me dijo: 'Quedate tranquilo'; y después nunca más jugué"

Esa fue la frase por la que, según el delantero del Manchester City no volvió a ser titular en la era Sampaoli. “Estábamos al borde de quedar afuera y encima estaba caliente. Dije: ‘Que diga lo que quiera’. Me salió eso. Quizás me perjudicó, pero era lo que sentía en ese momento. Después me enteré (de la repercusión), fui y le dije la verdad. ‘Me preguntaron que vos habías dicho esto y yo dije que haga lo que quiera. Porque vos sabés que me parece que no estuvo bien eso si lo habías dicho’. Me dijo: ‘Quedante tranquilo’. Y después no jugué”, denunció en una entrevista a Fox Sports.

La eliminación del equipo apresuró la salida de Sampaoli, quien dejó la dirección técnica luego de sólo 15 partidos con el seleccionado. “No hablé nunca más con él. Desde que empezó el Mundial hubo cosas muy extrañas. Esas que se hablaban en ese momento y que las sabe todo el mundo: que el primer entrenador y el segundo estaban peleados; que Leo (Messi) armaba el equipo, que había quilombo. Habían cosas que estaban afectando. Eso, en una competición así, al final influye”.

“La mayoría de las cosas eran mentiras, pero sí te puedo decir que obviamente no había un buen ambiente. Por lo que yo vi, nunca hubo alguna discusión o algo que pueda decirte. Quizás en lugares donde los jugadores no estaban o en momentos que no vi. Pero no puedo decir nada porque en los entrenamientos nunca pasó nada, siempre hubo buena onda”.

Por último, el futbolista de 31 años habló de su futuro y eventual regreso a la Argentina: “Tengo contrato en el City hasta el 2021 y siempre dijo que después de eso obviamente la prioridad es Independiente. Hablé con Pablo (Moyano) que estuvo en Inglaterra por la final de la FA Cup. Por ahora estamos bien”.

