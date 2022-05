"Pensé que me iba para arriba": el Kun contó lo que vivió el día que sufrió una arritmia adentro de la cancha

El ex futbolista Sergio "Kun" Agüero develó los pormenores de lo que fue su último partido como profesional, en el cual jugando para el Barcelona de España, padeció una arritmia y tuvo que dejar el campo de juego del estadio Camp Nou que no entendía que le sucedía al ídolo del Manchester City.

"Me empecé a sentir mal y le quise gritar al árbitro para que parase el partido, pero no me salía la voz. Ahí empecé a marearme, así que agarré la mano de un defensa y le pedí que parara el partido. Después se me pasó el mareo y empezó la arritmia. Cuando paró, me llevaron al hospital y estuve tres días ingresado", aseguró en una entrevista que brindó para el exitoso programa español El Hormiguero.

Continuando con la conversación, el conductor le preguntó a Agüero cómo es sufrir una arritmia cardíaca, a lo que el Kun respondió: "Sientes que te palpita el corazón a una velocidad muy rápida y parece que esos 30 o 45 segundos son 5 minutos. En el entrenamiento duró 25 segundos y en el partido, un minuto y pico".

"Estoy por morirme pensé, la concha de la madre, pensé que me iba para arriba", aseguró el ex jugador de la selección Nacional, haciendo referencia a lo que sintió en ese terrible momento en el estadio

Cómo empezó la arritmia

"Empecé a sentirme mal en la pretemporada post Copa América, con síntomas raros, pero pensé que eran los entrenamientos, el calor... Después me lesioné y estuve un mes parado, pero aun así me sentía incómodo", dijo Agüero, al rememorar las primeras señales que manifestaba su cuerpo.

Y siguió, mientras Pablo Motos, conductor del ciclo de entrevistas, miraba extrañando por las vivencias del ex jugador: "Después ya empecé a entrenar con el equipo y en los entrenamientos me ahogaba bastante, hasta que un día que estaba el médico cerca le dije que me sentía mal, entonces me mareé un poco y empezó la arritmia. El médico me hizo un chequeo y salió todo bien, pero a la semana siguiente me volvió a pasar en el estadio".

La escena en el estadio fue aquel choque ante el equipo Deportivo Alavés, cuando Agüero saltó a cabecear, y tras esa jugada comenzó tomarse el cuello hasta que terminó tirándose al césped. El hecho ocurrió llegando a los 40 minutos del partido y tuvo que ser asistido por los médicos.

