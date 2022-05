Por la puerta de atrás: Chile denunció a Ecuador ante FIFA y quiere ir al Mundial en su lugar

El martes 29 de marzo, los goles de Luis Suárez y Federico Valverde hicieron que la historia se volviera a repetir: por segunda ocasión consecutiva, Chile se quedó afuera del Mundial y deberá esperar al menos otros cuatro años (12 en total si se tiene en cuenta que la última copa del mundo que disputó fue en el año 2014) para probar mejor suerte.

Esto era así hasta que "La Roja" perdió todo tipo de dignidad deportiva y decidió reclamar su boleto al mundial de Qatar -que se desarrollará en noviembre- en el escritorio. Y es que de acuerdo a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) de Chile, la selección de Ecuador incumplió las normas durante los encuentros que enfrentaron en las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022 por el caso de nacionalidad de Byron Castillo.

Se trata de una práctica que parece habitual en Chile, ya que en 2016 logró dos puntos extra en su camino a Rusia 2018 por el caso del boliviano Nelson Cabrera. En aquella oportunidad, las unidades no le alcanzaron y no pudo disputar la Copa del Mundo. En esta oportunidad, los abogados de "La Roja" sostienen que existen las pruebas necesarias para presentar un reclamo contra Ecuador. Y, de hecho, así lo hicieron ante la FIFA.

A través de un comunicado en su portal web institucional, la ANFP reveló que realizó una denuncia ante el organismo comandado por Gianni Infantino. “Por intermedio del estudio Carlezzo Abogados, enviamos a la Comisión Disciplinaria de FIFA una denuncia contra el jugador Byron David Castillo Segura y la Federación Ecuatoriana de Fútbol, debido al uso de certificado de nacimiento falso, falsa declaración de edad y falsa nacionalidad por parte del mencionado jugador”, señalaron.

Junto a su reclamo al ente que regula el fútbol en todo el mundo, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile sumó varias pruebas que demostrarían que Castillo presentó documentos falsos para disputar los dos encuentros que disputó con Ecuador ante Chile: el primero de ellos terminó en igualdad en cero y el segundo finalizó con victoria de los dirigidos por Gustavo Alfaro, 2 a 0 . “Los hechos son demasiado graves y deben ser investigados a fondo", reclamaron.

Byron Castillo juega en el Barcelona de Guayaquil, nació en la ciudad de Tumaco, Colombia, y no en la ciudad de General Villamil Playas, Ecuador. “El mundo del fútbol no puede cerrar los ojos ante tantas pruebas. No se puede aceptar la práctica de irregularidades graves y conscientes en el registro de jugadores, sobre todo cuando hablamos de una competición mundial. Debe existir juego limpio dentro y fuera de la cancha”, cierra el comunicado de la ANFP.

Con este reclamo, Chile busca que la selección de Ecuador pierda todos los puntos que cosechó en los partidos que disputó Castillo: ante Paraguay, Venezuela, Uruguay, Bolivia y, lógicamente, ante Chile. Si la FIFA sanciona a la Tri por “alineación indebida” y le quita todas estas unidades, Chile sumaría seis unidades, alcanzaría los 24 puntos y clasificaría directamente a la próxima Copa del Mundo.

Desde la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), creen que no hay ninguna posibilidad de que el equipo de Alfaro no integre el Grupo A del Mundial junto a Qatar, Senegal y Países Bajos. Sin ir más lejos, advierten que están amparados en una aprobación judicial de junio de 2021 que le permitió a Byron Castillo ser convocado. Además, sostienen que el documento que circuló en las redes sobre la nacionalidad de Castillo es del hermano del futbolista.