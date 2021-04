Por un fútbol inmunizado: Conmebol le dará 50 mil vacunas contra el Covid a los clubes sudamericanos

La pandemia de coronavirus azota a todo el mundo y, claro está, el fútbol no es la excepción. En un contexto donde, por ejemplo, el fútbol argentino registra cada vez más casos positivos de COVID-19 en los planteles profesionales, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anunció que recibirá una donación de 50 mil vacunas chinas Sinovac Biotech Ltd que estarán destinadas a "los planteles principales del fútbol profesional sudamericano".

La entidad que regula el fútbol sudamericano tiene como objetivo brindarle inmunidad a los jugadores que participarán en la próxima Copa América organizada en conjunto por la Argentina y Colombia para este año. “El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, anunció oficialmente que la empresa china Sinovac Biotech Ltd entregará a la institución en carácter de donación un total de 50.000 dosis de su vacuna contra el COVID-19", confió el ornagismo.

Esta decisión -remarcaron desde la Conmebol- representa "un claro y positivo respaldo al fútbol sudamericano”. “Es la mejor noticia que puede recibir la familia del fútbol sudamericano, a la que debemos nuestros mejores esfuerzos en la Conmebol. Es un paso adelante enorme para vencer a la pandemia de COVID-19, pero no significa de ningún modo que vayamos a bajar la guardia", afirmó el presidente de la entidad, Alejandro Domínguez.

Y agregó: "Mantendremos nuestro trabajo responsable, el que nos permitió concluir nuestros torneos sin contratiempos y sin alterar los formatos”. El dirigente paraguayo también le agradeció a Sinovac por que “comprendió que el fútbol es una actividad fundamental para la economía, la cultura y la salud física y mental de los sudamericanos”, y reconoció que el gran artífice de este acuerdo fue el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou.

Con esta donación, la Conmebol se transformó en la "primera confederación del mundo en iniciar una campaña de inmunización". Cabe destacar que esas 50 mil unidades también estarán destinadas para los planteles que disputen las demás competiciones del fútbol sudamericano, como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

En otro orden, Domínguez aseguró que confía en que cumplirán con "el calendario" de la Copa Libertadores de América y la Copa Sudamericana, que arrancarán el 21 de abril y finalizarán en noviembre con fecha a confirmar, en el medio de la segunda ola de coronavirus en el continente. "Yo confío en que cumpliremos el calendario si estamos juntos, si enfrentamos esto como un equipo, si nos cuidamos", dijo.

A través de una conferencia de prensa, el presidente de la Conmebol se dirigió directamente a los futbolistas y les pido "de corazón que hagamos este esfuerzo juntos". "Hicieron posible que nuestros protocolos sean aplicados a cabalidad, hasta el punto de que hemos logrado una efectividad del 99 por ciento. Lo hicimos bien, y gracias a eso logramos mantener los formatos de nuestros torneos", destacó.



En las ediciones 2021 de Sudamericana y Libertadores repartirán un total de U$S 19 millones para los ganadores (U$S 15 millones para el campeón de la Libertadores y U$S 4 millones para el vencedor de la Sudamericana), a los que se le sumarán los montos que obtendrán por pasar de ronda. "Supieron esperarnos. Mantuvimos los formatos, completamos los torneos y tuvimos dos dignos campeones", dijo en referencia a los últimos títulos del Palmeiras y Defensa y Justicia.

Sin embargo, el dirigente, atento al aumento de casos de coronavirus, pidió: "Nos encontramos ante una nueva ola en el marco de la pandemia. Conmebol está preparada, nosotros estamos preparados, estamos listos para seguir. Todos estamos haciendo un gran esfuerzo, pero necesitamos un poco más".