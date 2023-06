Porque Messi, se lo meressi: su papá se reunió con Laporta y su regreso al Barcelona está más cerca

Las imágenes de Jorge Messi, papá del futbolista campeón del mundo Lionel Messi, saliendo de la casa del actual presidente del Barcelona FC, Joan Laporta, reavivó la fe de los millones de futboleros y futboleras que no pierden las esperanzas de volver a ver al rosarino con la camiseta de club catalán, con la que tanta gloria consiguió.

La filtración comenzó con el video que subió el periodista español Toni Juanmartí a su cuenta de Twitter. El video generó un revuelo importante en la prensa local, al punto de que cuando salió el representante del 10 de La Scaloneta, se encontró con una docena de reporteros más que dispuestos a preguntarle todo lo posible para definir si el sueño de millones de catalanes se da.

A su salida, Jorge se enfrentó a las cámaras y los micrófonos, y no pudo evitar dar algunas precisiones respecto del futuro de Lionel, que recién el fin de semana jugó su último partido en el París Saint Germain, donde fue despedido en redes sociales por la institución tras conseguir dos campeonatos y una copa local.

"¿Estuviste con el presidente?", comenzaron preguntándole al representante. "No", contestó él tratando de tirar la pelota afuera y no dar muestras de lo que había entrado a tratar allí. "¿Leo se va a quedar en Barcelona?", insistieron. "No sé nada", rechazó él, firme con la decisión de no dar información de más a los medios que se habían acercado.

Aunque su posición no pudo ser mantenida por mucho tiempo, ya que en un momento transmitió su verdadera voluntad, simplemente al contestar la pregunta de si él quiere que vuelva su hijo a la ciudad y al club. "Me encantaría que vuelva Leo al Barcelona", reveló Jorge, abriendo la puerta de la ilusión para los presentes y para quienes lo vieron en diferido.

Allí fue que las respuestas de Jorge comenzaron a salir con más fluidez. Seguramente convencido de que era difícil seguir negando una verdad que se hizo pública, se soltó y dejó salir de su boca más oraciones concretas y menos monosílabos destinados a evadir dar información.

"Depende de un montón de cosas. No sé nada todavía", explicó el representante ante la pregunta de cuáles eran las condiciones que faltaban para que se dé el retorno. "Hemos hablado el otro día, pero nada concreto", confesó respecto a sus reuniones con Laporta. Allí reveló que le encantaría regresar a Barcelona, aunque expresó la frase "ya veremos", para desestimar que las negociaciones se hayan cerrado, algo que refrendó cuando precisó que todavía no sabe, porque tienen que hablar un montón de cosas.

"¿Vamos a saber alguna cosa más en breve?", le preguntaron al rosarino, quien contestó "sí" y volvió a las respuestas cortas, acosado de tantos requerimientos recibidos. "¿Confía en que pueda regresar?", insistieron. "Sí", volvió a decir Jorge, quien cada vez se veía más acorralado ante la imposibilidad de revelar las definiciones ya tomadas tanto por el futbolista como por la institución.

La despedida de Lionel del PSG dejó en claro que los rumores acerca de la triangulación que harían con el Inter de Miami para comprar el pase de Messi, pero dejárselo por un año y medio en el club catalán, con el fin de no romper las reglas de fair play financiero que rigen en la Liga, fueron la punta del iceberg de una negociación que comenzó hace unos meses, según revelan ciertas fuentes del mundo Barcelona.

Además, la frialdad con la que lo disfrutó el público francés al mejor del mundo, distó mucho de lo que el rosarino espera a la hora del afecto de su público en una cancha. Vale recordar que, en el medio de su paso por el país, Lionel encabezó la victoria sobre Francia que le permitió conseguir su primera Copa del Mundo con la Selección Argentina.

Al mismo tiempo, se conoció que el Al Hilal de Arabia Saudita le habría ofrecido un contrato a Lionel de hasta 400 millones de euros por temporada, unos números elevadísimos hasta para el poderoso y lujoso país petrolero. Por ejemplo, las cifras casi duplicarían lo que gana actualmente Cristiano Ronaldo y son un ejemplo preciso de la calidad y vigencia de Messi.

Las lágrimas del astro argentino el día que tuvo que comunicar que no continuaría más en el club de sus amores donde dio 34 de sus 42 vueltas olímpicas, fueron desgarradoras para quienes soñaban verlo toda su carrera con la misma camiseta. Aunque ahora la pesadilla de verlo marchar, se puede transformar en el sueño de verlo regresar. Messi está cerca de retornar a Barcelona. Y se lo meressi. Perdón, se lo merece.

Rodeado de micrófonos

Durante la rueda de prensa improvisada con Jorge Messi caminando entre una docena de periodistas, se dieron dos momentos cargados de tensión que terminaron con una respuesta humorosa por parte del rosarino. Primero, mientras una reportera lo seguía con su micrófono bien cerca de la boca, el representante le pidió amablemente que no se lo ponga tan ahí, y acompañó su reclamo con una sarcástica expresión, bien propia de las formas de los argentinos: "me vas a hacer comer eso".

Además, mientras se iba apurado y con los movileros caminando de espaldas y empujándose entre sí en la vorágine del trabajo, Jorge advirtió "se van a golpear", con una media sonrisa de tranquilidad dibujada en su rostro.