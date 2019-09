Preocupación en el mundo Boca: se lesionó "Toto" Salvio y se perderá el Superclásico

Si bien este sábado Boca enfrentará en La Bombonera a Newell's por la octava fecha de la actual Superliga, los hinchas xeneizes están expectantes por lo que ocurrirá el próximo martes: ese día, los dirigidos por Gustavo Alfaro viajarán a Núñez para enfrentar a River en el estadio Monumental por la ida de la semifinal de la Copa Libertadores.

Pero si bien desde el entorno del técnico son optimistas y aseguran que le darán batalla al equipo comandado por Marcelo gallardo, este jueves se dio a conocer una dura noticia que golpeó a todo el mundo Boca. Eduardo "Toto" Salvio, una de las figuras actuales del plantel xeneize, se resintió del desgarro en el isquiotibial izquierdo y se perderá el primer Superclásico copero, según consigní TyC Sports.

De esta manera, todos los esfuerzos apuntarán a partir de ahora a intentar recuperarlo para la revancha de la llave que se jugará en La Bombonera el 22 de octubre, algo que – en principio- no será una tarea sencilla ya que este tipo de lesiones suelen durar alrededor de un mes.

A pesar de la lesión, el ex futbolista del Benfica permanece –por idea del cuerpo técnico- en la lista de concentrados para el encuentro frente a Newell´s. La idea es no liberarlo para que continúe junto a sus compañeros. Claro está, el delantero no pisará el verde césped durante un tiempo.

El atacante se había lesionado el 28 de agosto durante el empate sin goles como local ante Liga de Quito, por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Una llave que estaba controlada por Boca (había ganado en la altura 3 a 0) y que ante la lesión del también ex Lanús generó un centenar de críticas contra el actual DT, Gustavo Alfaro.