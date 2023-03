Preocupación por la salud de Brian Fernández: encontraron su auto destrozado y abandonado en Santa Fe

En febrero de este año se dio a conocer que Brian Fernández regresaba a Colón de Santa Fe, donde estuvo entre 2019 y 2020, con un contrato abreviado hasta junio próximo. Así lo había confirmado el propio futbolista de 28 años que en los últimos años sufrió la cancelaciones de los distintos contratos que había firmado con Deportivo Madryn y Ferro Carril Oeste a causa de sus reiterados problemas con las adicciones. "Lo que quiero que sepan los hinchas de Colón es que yo también lo soy y nunca quise hacerle daño a la gente, sino que siempre pretendí hacer lo mejor", había dicho el santafesino por aquel entonces en una charla con TyC Sports.

Y agregó: “Son los últimos meses que me quedan en Colón y se que puedo revertir la situación anterior en la cual no tuve mucha continuidad. Ahora viene un técnico nuevo (Néstor Gorosito), así que empezaré entrenado no sé si en reserva primero, pero voy a continuar en el club desde ahora hasta junio”. Pero todo volvió a cambiar en cuestión de días, ya que el hermano de Nicolás "Uvita" y Leandro Fernández volvió a ausentarse a los entrenamientos del "Sabalero", lo que provocó que Pipo Gorosito se hartara y lo desafectara del plantel. “Faltó a dos entrenamientos. No tenía permiso. Le dije que le daba una oportunidad y le di dos... ya está", había detallado el DT.

Desde entonces nada se sabe del delantero y su paradero es un misterio, hasta el punto de que este lunes las autoridades fueron alertadas sobre la presencia de un auto abandonado en Peñaloza y Doldán, en la provincia de Santa Fe. Resulta que el vehículo en cuestión, si bien no está a su nombre, es el que usaba el jugador del Sabalero, de quien no se sabe nada desde la semana pasada. La coupé alemana fue hallada en completo estado de abandono, con los vidrios rotos, le faltaba la rueda trasera en su totalidad y un espejo. "No podemos precisar mayores datos debido al desconocimiento de lo sucedido y a las diferentes versiones al respecto”, detalló la policía.

Algunos vecinos y testigos de la zona afirman haber visto a Brian en las inmediaciones del lugar donde fue hallado el automóvil, pero se desconoce el paradero del jugador. De acuerdo a lo informado por TyC Sports, no hubo denuncia ni pedido de paradero por ahora, ni por el vehículo ni por el futbolista. Además, desde el entorno del jugador le confirmaron al canal de deportes que se encuentra descansando en la casa de un familiar cercano.

Brian había asegurado en su retorno al club que se encontraba "bien y con muchas ganas de revertir la situación. Jamás quise lastimar a nadie, porque lo que tengo es un problema personal contra el que debo luchar día a día, y trato de hacerlo para mejorar”. "Por eso daré lo mejor de mí y esperaré a que el técnico esté de acuerdo conmigo para poder estar. Quiero aportar lo mío en estos últimos meses que me quedan, disfrutarlo y brindar lo mejor de mi", dijo.

Recordemos que había sido arrestado en el barrio Yapeyú de Santa Fe por arrojarle piedras a un colectivo. Por ese motivo, fue hospitalizado en el Hospital Iturraspe con “un cuadro de salud mental agudo, un brote psicótico”. Tras iniciar un tratamiento, volvió al Sabalero pero una vez más los problemas vinculados a su salud lo volvieron a dejar al margen.