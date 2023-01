Primero criticó a Zidane y segundo Francia: apartaron al presidente de la Federación de Fútbol Francés por abuso sexual

Lejos de poder atravesar el duelo por haber perdido la final de la Copa del Mundo contra Argentina, el fútbol francés atraviesa el peor momento de su historia. Noël Le Graet fue apartado de su cargo como presidente de la Federación de Fútbol Francesa (FFF) luego de que una mujer lo denunciara por abuso sexual.

La representante y agente de jugadores Sonia Souid le brindó una entrevista a L’Equipe con el fin de hablar sobre lo ocurrido y revelar las reiteradas e incomodas situaciones que tuvo que atravesar con el dirigente deportivo, y expresó que nunca sintió respeto por parte de él “Debería haber tenido ese respeto. Nunca me miró como agente, sino como un caramelo. ¡Para hablar vulgarmente, me miró como dos tetas y un culo!”, afirmó.

Además, según su relato, el hombre habría efectuado todos estos mecanismos desde el 2013 hasta el 2017 inclusive, en donde no solo lo hacia de manera presencial sino también por mensajes de texto. Además, la francesa aportó que Le Graet le enviaba "te extraño" por celular a altas horas de la noche, y que incluso aunque le pidiera que frenara, no dejaba de hacerlo.

Esta dura denuncia sale a la luz, luego una de las actitudes que mas molestó en Francia fueron los comentarios del acusado contra Zinedine Zidane, a quien "ninguneó". Esto tuvo lugar en una entrevista que realizó en RMC cuando le consultaron acerca de la posibilidad de que sea el nuevo director técnico del Seleccionado de Francia. "No le hubiera atendido ni siquiera el teléfono. Para decirle qué. Hola señor, no se preocupe búsquese otro club, yo me quedo con Didier (Deschamps)", comento en su momento.

No obstante, cuando se rumoreó que podría irse a entrenar a Brasil, el funcionario contestó: "Me importa un bledo, ¡que se vaya donde quiera! Puede ir donde quiera, a un club. Deschamps es irremplazable". A raíz de estos comentarios, la ministra de Deportes, Amélie Oudéa-Castéra, le pidió que se disculpara públicamente por esto ya que no dejaba bien parada a la Federación.

“Estos torpes comentarios han creado un malentendido. Me gustaría disculparme personalmente por estos comentarios que no reflejan en absoluto mis pensamientos, ni mi consideración por el jugador que fue y el entrenador en el que se ha convertido”, manifestó Le Graet. Más allá de su pedido de disculpas, varios futbolistas y dirigentes se pusieron en su contra, motivo por el cual tomaron la decisión de hacerlo a un lado.

Uno de los que defendió a Zidane y reconoció el valor deportivo que tiene fue Kylian Mbappé, que compartió en su cuenta de Twitter un posteo con esta frase: "Zidane es Francia. No se le falta el respeto a la leyenda...". Gracias a la fuerte repercusión que tuvieron los dichos del delantero del PSG, también habló Oliver Véran, vocero oficial del presidente de Francia Emmanuel Macron y afirmó: “Una federación como la Federación Francesa de Fútbol se merece un presidente a la altura, que dé una buena imagen del fútbol francés a nivel internacional”.