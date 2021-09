“Promueve una ideología antisemita”: cómo y quiénes impidieron que Ricardo Iorio cante el himno en el partido de Argentina

Era un momento histórico. La Selección Argentina de Fútbol campeona de la Copa América en Brasil volvía a jugar en suelo nacional. Iban a estar Lionel Messi y casi todo el plantel que logró el título en el Maracaná. Y a eso se le sumaba que en el estadio Monumental iba a volver el público después de un año y medio por la pandemia de coronavirus.

En ese marco, el momento del himno nacional en la previa del encuentro entre Argentina y Bolivia por las Eliminatorias para el Mundial Qatar 2022 iba a tener mucha importancia. El momento patriótico entre los jugadores que obtuvieron el primer puesto y su público. Alguien pensó en Ricardo Iorio y se armó todo casi en secreto. La pista estaba lista luego de algunos ensayos. Pero no será así. Al líder rockero lo suplantará el santafesino Sergio Torres.

¿Qué pasó? Aunque la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) no había confirmado la presencia del ex líder de Hermética y Almafuerte, estaba todo listo para que fuera una sorpresa. Pero los rumores generaron indignación. Fue el Gobierno Nacional quien intercedió ante la AFA para que cambien al cantante. Y así lo hicieron. Se sabe que Iorio fue denunciado en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) por declaraciones “misóginas, machistas, xenófobas y antisemitas”.

Pero, sin dudas, los hechos más graves fueron las fotos que circularon del músico junto a Alejandro Biondini, referente del Frente Patriota, que supo reivindicar al nazismo y hasta tener banderas y simbología muy parecida a la que se veían en la Alemania de Adolf Hitler. Una verdadera locura.

La interna para que Iorio no llegue al escenario en el medio del Monumental comenzó hace varias horas. Y fue la Delegación Argentina de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) quien logró que cambien al cantante. Desde la entidad afirmaron en un comunicado: “Gracias a una iniciativa de la DAIA, Iorio no cantará hoy el himno nacional en el partido ante Bolivia, que se realizará en el estadio Monumental”.

Y agregaron: “Jorge Knoblovits, presidente de la entidad, se contactó con Matías Lammens, ministro de Turismo y Deportes de la Nación, y con Victoria Donda, titular del INADI para hacer esta solicitud argumentando que el cantante promueve una ideología antisemita, y mensajes de odio hacia distintos colectivos minoritarios”.



Luego de comunicarle a Iorio que no sería parte del acto inaugural del encuentro futbolístico, el cantante publicó en sus redes sociales la siguiente frase: a: "Me censuraron porque me identifico con el escudo, la escarapela, las Malvinas, la bandera". Evidentemente, no está de acuerdo con la decisión que tomaron desde el gobierno y la AFA.

Por eso, Sergio Torres, oriundo de Santa Fe y ex líder del Grupo Cali, será el encargado de interpretar el himno nacional. El partido contará con otros shows. En el entretiempo, tocará en vivo DJ Fer Palacio. Además Luck Ra y Jimena Barón cantarán el tema oficial de la Selección Argentina, llamado El campeón. Para el cierre, se verá un video sobre el equipo campeón, con Messi a la cabeza, y llegará la ansiada vuelta olímpica frente a la hinchada argentina. Para ese entonces, Iorio ya estará en el olvido.