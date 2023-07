¡Que se mejoren! La tapada de boca del arquero de la Scaloneta por la "ley anti Dibu"

Lo que empezó siendo algo gracioso y a la vez una dosis de confianza sobre el área chica, ya no podrá ser posible en el fútbol profesional. Emiliano Martínez le cambió la vida a más de un arquero con su icónica frase y sus movimientos tan elocuentes en la previa de un penal, que trascendieron todo tipo de barreras. Un antes y un después se generó luego de aquella tanda de penales en la Copa América 2021 entre Argentina y Colombia, que ya dejará de ser utilizada dentro del fútbol.

La frase “Mirá que te como, hermano” en la voz de “Dibu”, encendió alarmas en el mundo del fútbol. A partir de ahí, todos querían transmitir la misma picardía y épica del arquero de la Scaloneta, desde el deporte amateur hasta la Primera División.

De la misma manera fue como cambió la realidad que se vivía en el deporte mismo. En los potreros y en los partidos, cuando a nadie le gustaba tener que atajar y probablemente terminaba en un piedra, papel o tijera, Martínez impulsó que la pelea en una cancha de fútbol repleta de niños no sea por quién es el delantero que va a meter los goles, sino más bien quién resguardará el arco como el Dibu.

Pero todo termina al fin y así se decretó en la mañana del martes luego de una reunión que se ejecutó entre la International Football Association Board (IFAB), que tuvo como representante a Debbie Hewitt y FIFA, en la cual dijo presente Gianni Infantino. En la misma, se llevó a cabo una nueva normativa que prohibirá que los arqueros actúen de la misma manera en que lo hizo el número uno de la Selección Argentina tanto en la Copa América como en el Mundial en Qatar.

Entonces, según la nueva ley que todavía no tiene fecha de inicio, en los penales, el arquero deberá permanecer ubicado en la posición inicial. Apoyado sobre la línea de meta, entre los dos postes y frente al encargado de ejecutar el penal. De esa manera, no podrá inclinarse para ninguno de los dos lados buscando la distracción del jugador, tampoco podrá hablar ni expresar ningún tipo de sentimiento en ese mismo instante. A la vez, antes del mismo, no podrá tocar la pelota, ni ninguno de los postes ni acercarse al jugador.

Así es como la Regla 14, que se refiere al procedimiento en un penal, sufrirá su modificación. Desde IFAB, además, confirmaron el por qué de este suceso: “Se aclara que, con su conducta, el guardameta no faltará el respeto al fútbol ni al adversario, por ejemplo, distrayendo de forma antirreglamentaria al ejecutor del tiro”

El folclore del fútbol se interrumpirá. Lo que antes era cargadas, chistes y un juego “sucio” por fuera de lo deportivo y más apuntado a lo mental, ya quedará fuera de la competencia. La típica frase de “Patea a cierto lado”, o “No lo erres”, que le suelen decir los arqueros a los jugadores, desaparecerá. Y fue tal la contundencia de la noticia, que los fanáticos del fútbol ya eligieron un nombre para la misma: “Ley anti Dibu”, toda la historia que marcó el campeón del mundo, hoy decidieron que ya no podrá estar bajo ningún ámbito.

Más allá de que la implementación es un hecho, habló la palabra más buscada. Días atrás, cuando ya comenzó a elevarse el rumor de que se podría efectuar una modificación en cuanto a la actitud del arquero en aquella instancia definitiva de mano a mano, el sustituyo de Sergio Romero, afirmó: “Siempre dije que después de la Copa América, no sé si lo volvería a hacer. Yo ya atajé los penales que tuve que atajar. Y ahora me pasó lo mismo, no sé si voy a volver a atajar un penal de acá a 20 años, capaz que no, pero los que tuve que atajar en la Copa América y en el Mundial los pude atajar y ayudar al equipo a ganar, con eso ya me alcanza”.

En la misma línea, cuando se confirmó finalmente la puesta en marcha de la modificación, posteó una foto en su historia de Instagram en la cual se lo ve a él en forma de dibujo parado frente al arco y varios carteles que muestran de qué se trata la norma. “Mira que te como”, por ejemplo, aparecía tachado. Mientras que de fondo, aplicó una canción de Wos que la letra parece ser una indirecta hacia los directivos que aceptaron la creación de la regla, por lo cual eligió la parte que dice: "Nos bajan el pulgar los dueños del coliseo, como no digo lo que quieren, ahora miran feo. Ya saben qué les deseo... ¡Qué se mejoren!". ¿Indirecta directa?