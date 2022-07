"¡Que se meta en sus quilombos!": De Paul estalló contra el "Chiqui" Tapia y arde la Scaloneta

Después de que el "Chiqui" Tapia hablara del fallido acuerdo económico entre Rodrigo De Paul y Camila Homs, el futbolista habría estallado contra el presidente de la AFA por hablar de forma pública sobre su vida privada. Del consejo de Lionel Scaloni a la furia del deportista.

Todo explotó después de que Tapia revelara que el reglamento de la FIFA establece ciertas condiciones judiciales para habilitar o no a un futbolista a jugar el mundial. En diálogo con Urbana Play, el presidente de la AFA explicó: "Para ir a Qatar lo que no tenés que tener es ninguna denuncia penal, ninguna condena pendiente. Por ejemplo, sobre algo de género. Es lo que marca el reglamento de la FIFA".

Como es de público conocimiento, el futbolista no llegó a un acuerdo judicial con la madre de sus hijos y ahora será la Justicia quien establezca la cuota alimentaria que deberá abonar por la manutención de sus dos hijos: Francesca (3) y Bautista (1).

"Creo que están iniciando el divorcio. Hasta que la Justicia determine cuál es la cuota alimentaria que corresponde, falta. No creo que ningún padre se niegue a darle a sus hijos lo que corresponde. Lo conozco a Rodrigo", intentó suavizar luego el presidente de la AFA.

Las declaraciones de Tapia hicieron estallar a De Paul, quien desde España se enteró de todo lo que estaba sucediendo en la Argentina. "Lo que me contaron desde el entorno de De Paul es que hay una calentura total. A De Paul no le habría gustado nada que el presidente de la AFA salga a dar declaraciones sobre él y menos que se meta en su tema personal", reveló el periodista Juan Etchegoyen.

"Lo creería innecesario De Paul esto que dijo 'Chiqui' Tapia, hasta me dijeron una frase que también la vamos a poner en potencial, por supuesto. Habría comentado: '¡Que se meta en sus quilombos y me deje en paz", sumó.

La respuesta del abogado de De Paul y de Camila Homs

Horas después de la entrevista de Tapia, en diálogo con Argenzuela, el programa de Jorge Rial por C5N, el abogado de De Paul, Marcelo Rocchetti desmintió al presidente de la AFA: “El señor Rodrigo De Paul no está en curso en ninguna circunstancia que amerite una sanción como la que se habló. De Paul cumple a rajatablas con sus obligaciones como papá y sus obligaciones alimentarias. No entendemos por qué se originó esa información”.

Y completó: “Tuvimos una mediación con Homs y su abogado Trimarco que se llevó a cabo en términos cordiales. No nos pusimos de acuerdo y decidimos tomar otro camino para poner un punto de luz en lo que está oscuro. Pero no hay denuncias cruzadas ni incumplimiento. No entendemos a qué se debe semejante operación. La última mediación fracaso. Por secreto profesional no puedo revelar detalles de la misma”.

La voz que faltaba era la de Camila, que dijo sobre el conflicto legal con su ex pareja y padre de sus hijos: “Ojalá que se pueda llegar a un acuerdo cuanto antes, sé que es algo que él quiere un montón. Tenemos comunicación por nuestros hijos”.

También dejó en claro que quiere obtener lo que le corresponde por tantos años en pareja y que no pretende perjudicar la carrera de Rodrigo: “Lo quiero. Es el padre de mis hijos y jamás quisiera hacerle daño ni que deje de hacer algo que es un montón para él, donde puso todos sus sueños”. Y agregó sobre el proceso judicial: “Yo sé lo que pido y lo que me pertenece. De mí, públicamente, jamás saldría algo de eso”.