Quién es la jugadora de Argentina "cancelada" en redes: de defender a Villa a insultar a Messi

Mientras se disputa el Mundial de fútbol femenino en Nueva Zelanda y Australia y las jugadoras deben estar más enfocadas que nunca en su próximo rival, se generó una nueva polémica en el ambiente con nombre y apellido: Yamila Rodríguez. Cuando parecía que la delantera no le tenía miedo al qué dirán sobre sus dichos y su accionar, en las últimas horas dejó en evidencia que lejos de su imagen dura y con carácter que suele mostrar, por atrás se encuentra una persona sensible a la cual le afectan las constantes críticas recibidas por su manera de ser.

En las horas previas al debut de la Albiceleste muchas jugadoras se centraron en exponer mediante Twitter diversos enfrentamientos contra argentinos por críticas recibidas o mismo por comentarios negativos hacia ellas, su participación y la poca empatía a la hora de apoyar a quienes se encuentran representando al país. Pero una vez que se jugó el primer partido, el cual culminó en derrota por 1-0 ante Italia, parecía que todo lo malo había quedado atrás y que a partir de ahora sólo iban a enfocarse en el objetivo que es ganar al menos uno de los próximos dos partidos.

Sin embargo, la ex delantera de Boca nunca deja de estar centrada en las polémicas y generando a la vez un clima tenso a su alrededor. Para colmo, no es la primera vez que sucede. Más allá de haber sido la goleadora de Boca y una gran jugadora profesional, también es reconocida por cómo es por fuera del campo de juego: defendió a Sebastián Villa horas después de ser denunciado y ahora se metió en la disputa Ronaldo vs Messi opacando al 10 de la Selección.

Todo comenzó a través de un video que realizó FIFA mientras ella se encontraba descansando dentro del hotel con el fin de dar a conocer un poco más de la intimidad de cada una, algo que poco se sabe. Pero lo que parecía ser una buena idea y buena predisposición, terminó todo al revés: la oriunda de Misiones se llenó de críticas y debió realizar un comunicado diciendo que por favor paren porque la está pasando mal mediante la competencia deportiva más importante.

¿Cómo se desencadenó? Rodríguez además de ser conocida por ser ex jugadora de Boca, por sus goles y por sus dichos, también es conocida por dos particularidades. La primera, por su cambiante look de pelo, en el cual cada determinado tiempo va cambiando el color y por otro lado, por sus tatuajes los cuales hasta ella misma perdió la cuenta. Y ahí está el debate.

En el video, desde FIFA le propusieron la idea de que cuente el por qué de sus tatuajes. Cuáles son sus favoritos y qué significan algunos de todos. Y mientras destacaba la pintura artística que lleva en su pierna derecha con la cara de su madre, no dejó pasar que en su otra pierna tiene tatuado la cara y una imagen de espaldas de Cristiano Ronaldo.

Nadie le dijo que se meta en ese terreno comprometedor, sabiendo que en Argentina a Lionel Messi se lo ama y defiende con uñas y dientes, pero ella misma lo quiso hacer y hasta se auto preguntó por qué uno sí y el otro no. “¿Por qué Cristiano y no Messi? Como siempre la pregunta de todos. A él lo aprecio muchísimo como persona y jugador, porque se inspira más, se supera más día a día. Es mi ídolo y punto. Justo a los dos mejores del mundo los tengo en la pierna izquierda”, haciendo referencia que arriba del delantero portugués tiene la imagen de Diego Armando Maradona.

A raíz de la polémica que generó destacando más que nada que dentro de los “dos mejores jugadores del mundo” no se encuentra Messi, le cayó por encima una ola de críticas por parte de diversos fanáticos considerándola desde anti patria hasta traicionera por despreciar de cierto modo a una de las figuras más importantes del país.

Y cuando todo parecía que a la actual jugadora de Palmeiras de Brasil no le importaba el qué dirá la gente de ella, dejó en evidencia que todos los comentarios negativos hacia su persona los lee, la ofenden y principalmente entristecen. Por eso mismo, realizó un comunicado mediante su cuenta de Instagram en la cual pidió que por favor paren porque no la está “pasando bien” en uno de los momentos más importantes de su vida.

“Por favor basta. No la estoy pasando bien. ¿En qué momento dije que soy anti Messi? Dejen de decir cosas que yo no dije porque de verdad la estoy pasando mal (en medio de un Mundial, representando al país). No la paso mal por ustedes sino por las barbaridades que dicen sin piedad”, comenzó escribiendo en su historia.

“¿Uno no puede tener un ídolo o un jugador que le guste? Por favor. Jamás dije que soy anti Messi y jamás lo sería. Messi es nuestro gran capitán en la Selección, pero que yo diga que mi inspiración y mi ídolo es CR7 no quiere decir que odie a Messi. Sino que a mí (a todos nos pueden gustar cosas distintas y eso debería ser válido) me gusta más otro jugador, el que me inspiró”, recalcó.

“¿Cuál es el problema? No estamos todos obligados a solo amar a los jugadores de nuestro país. Por favor, entiendan que esto es fútbol y cada uno tiene aprecio, sus preferencias y destacar a uno no significa enterrar al otro. Basta, cansa, duele”, cerró, junto a un emoji de cansancio y tristeza.

Aun así, no es la primera vez que se encuentra bajo la mirada de varias personas y no de buena manera sino todo lo contrario por sus dichos. Un año atrás también fue tema de conversación por su accionar lo cual fue repudiada incluso hasta por los simpatizantes de Boca, club en el cual se encontraba.

Aquella vez, la delantera se manifestó mediante su cuenta personal de Twitter, en donde luego tuvo que eliminar las evidencias por las agresiones recibidas, a favor de Sebastián Villa justo el día después en el cual había sido denunciado por violencia de género, abuso sexual y tentativa de homicidio. En ese momento, el colombiano estaba siendo repudiado por su accionar y por el accionar de Boca que, a pesar de ser consciente de lo sucedido, lo dejó jugar un partido por la semifinal del torneo local contra Racing.

En ese momento, cuando todas las miradas caían en contra de Villa y de Boca, Rodríguez decidió postear en su perfil una foto suya de espaldas con la camiseta número 22 que utilizaba el extremo sin ningún tipo de palabras ni declaraciones. Y aunque rápidamente fue repudiada y su imagen se viralizó por la falta de empatía y respeto, poco le importó porque fue por más: mientras se disputaba el partido, escribió: “Miren el partido y dejen mi foto en paz”. Algo que cayó aun peor y debió poner su cuenta en modo privado para que nadie más pueda leerla.

No obstante, retrucó la apuesta que ella misma generó y en su cuenta de Instagram publicó la misma foto pero con un mensaje de apoyo hacia el jugador. “Bancándote siempre mi pana”, el cual arrobó sin ningún tipo de problema. Seguido a ello, fue consultada sobre la foto y el apoyo tras la denuncia por violencia de género, en donde declaró: “Los problemas personales que tenga el jugador me excluyen” y eso, claramente, cayó aún peor.

Sin dudas que Rodríguez es una de las tantas buenas jugadoras de la Selección, pero una cosa no quita a la otra. Defendió a Villa pocas horas después de ser denunciado, le gusta generar polémica, se muestra dura y con carácter aunque no quiere recibir más críticas por su forma de ser. Ahora, la pregunta que se hacen tanto los fanáticos como quienes alientan a la Selección es: ¿es realmente una referente positiva para que lleve puesta la Albiceleste en medio de un momento tan importante?