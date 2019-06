Este sábado, la Selección Argentina debutará frente a Colombia en Salvador de Bahía por la Copa América que se está llevando a cabo en Brasil y que ya contó con el debut del local ante Bolivia. El equipo de Lionel Scaloni comparte el grupo B con Colombia, Paraguay (el miércoles 19 en Belo Horizonte) y Qatar (el domingo 23 en Porto Alegre) y buscará romper el maleficio de 26 años sin títulos.

Esta Copa América en Brasil será una revancha para la Selección Argentina, debido a que en las últimas dos ediciones (Chile 2015 y Estados Unidos 2016) alcanzó la final, pero perdió ambos duelos decisivos frente a la selección chilena. A su vez, el último título argentino se remonta a 1993, cuando el equipo de un ya canoso Alfio Basile se quedó con la Copa América en Ecuador.

Para conseguir este anhelado título, en épocas de vacas súper flacas, solo cinco jugadores se repiten de la formación inicial que disputó el seleccionado ante Francia, aquel 30 de junio del año pasado, en su último partido en el Mundial de Rusia: Franco Armani, Nicolás Tagliafico, Nico Otamendi, Ángel Di María y Lionel Messi, disputaron como titulares aquel encuentro y vuelven a decir presente este sábado.

A ellos se le sumará Sergio “Kun” Agüero, goleador de la Premier League, del Manchester City y, para muchos, un jugador que debería ser indiscutido y que sorprendentemente tan solo jugó un puñado de minutos ante Francia, encuentro en el que marcó un gol.

Aquel cotejo "pasó a la historia" porque el técnico de entonces, Jorge Sampaoli, eligió afrontar el encuentro ante los futuros campeones mundiales "sin nueve", pese a contar con el "Kun" y Gonzalo Higuaín, a quien dejó sentado en el banco mientras el seleccionado era eliminado.

De esta manera, Scaloni no dejó margen para las sorpresas ni las dudas desde que la delegación albiceleste desembarcó en Salvador de Bahía, ya que desde el pasado lunes trabajó con los mismos 11 titulares que ratificó en el último entrenamiento de ayer.

Los once que saldrán al estadio Arena Fonte Nova, de Salvador de Bahía, serán Franco Armani; Renzo Saravia, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Giovani Lo Celso, Guido Rodríguez, Leandro Paredes y Ángel Di María; Lionel Messi y Sergio Agüero.

De estos once, Saravia, Pezzella, Lo Celso, Rodríguez y Paredes jugarán por primera vez un torneo oficial como titulares luciendo la camiseta argentina. Esta será además la décima formación que parará Scaloni desde que se hizo cargo de la selección argentina.

El plantel argentino dejó la sensación desde que llegó a Salvador que vive en un ambiente de plena armonía, algo que les permitió superar, por ejemplo, algunas "incomodidades" vigentes en el Novotel Aeroporto donde se hospedan.

Por ejemplo durante la práctica del jueves, un helicóptero sobrevoló a baja altura el campo de entrenamiento sin conocerse las razones de tal ejercicio, ya que nunca se pudo aclarar si era por razones de seguridad o porque los estaban "espiando" desde las alturas.

Además, durante la mañana del viernes tuvo lugar un accidente frente al hotel donde se hospeda el plantel argentino, cuando la lluvia que mantiene muy húmedo y resbaladizo el camino de acceso al mismo provocó que una combi que transportaba a los utileros del seleccionado patinara en una curva y terminara incrustado contra una palmera, sin causar heridos.

Los jugadores argentinos también participaron el viernes por la mañana de un "curso" de una hora y media en la que fueron informados, con videos y charlas, sobre la nueva reglamentación impuesta por la FIFA que empezará a regir en este certamen, que además tendrá al VAR como otra de las "estrellas" debutante en la Copa América.

En cuanto a los sistemas que implementará Scaloni para su equipo, teniendo en cuenta que pudo trabajar durante toda la semana con los mismos 11, será inicialmente un 4-4-2 que, para las circunstancias de reforzar la faz ofensiva, podrá mutar a un 4-3-3, con lo que se repetiría el tridente ofensivo que Gerardo Martino eligió para las dos Copas América anteriores, las de Chile 2015 y Estados Unidos 2016: con Messi, Agüero y Di María.

Y de todos los titulares, justamente será "Fideo" el que más estará en observación, pero ya no por cuestiones futbolísticas sino físicas, sino porque todos parecen haber aprendido de pasadas malas experiencias, ya que el futbolista del París Saint Germain suele padecer lesiones musculares cuando se pone la camiseta argentina.

Es que si Argentina llega a la final del certamen estará disputando seis partidos en 21 días, una exigencia que tratarán de mitigar en el cuerpo de Di María, por lo que en ciertas circunstancias Scaloni apelará a Marcos Acuña para suplantarlo. De hecho, en el amistoso ante Nicaragua en San Juan fue el ex Racing Club quien actuó como y el ex Rosario Central no jugó.

Por otra parte, Esteban Andrada, arquero de Boca, fue desafectado de la selección argentina a horas del debut a raíz de una sinovitis en su rodilla derecha y se perderá la Copa América Brasil 2019. En su lugar, el técnico convocó al ex Racing, Juan Musso, actualmente en el Udinese.

Los argentinos que ¡sí! festejaron en las últimas tres ediciones de la Copa América

Si bien la suerte no estuvo del lado de la Selección Argentina, ni de Lionel Messi, existen tres futbolistas nacidos en Argentina que supieron levantar una de las últimas tres ediciones de la copa América. El primero de ellos fue Fernando Muslera, quien a pesar de defender el arco de la selección uruguaya, nació el 16 de junio de 1986 en Buenos Aires.

El arquero titular de la “Celeste” se consagró con el equipo charrúa en la edición 2011. Otro caso es el de Matías Fernández, quien se coronó en la edición 2015 que Chile le ganó a la albiceleste. El mediapunta también nació en Buenos Aires.

El último caso es el de Pablo “El Tucu” Hernández, actual jugador de Independiente, quien también festejó ante Argentina, pero en 2016 durante la edición “Centenario”. El mediocampista nació en Tucumán y juega desde 2014 luciendo la camiseta de “La Roja”.