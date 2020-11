Renunció Gabriel Pellegrino, presidente de Gimnasia y "protector" de Maradona

El presidente de Gimnasia de La Plata, Gabriel Pellegrino, anunció este martes su renuncia indeclinable al cargo. "No tiene vuelta atrás", aseguró en diálogo con el diario El Día de La Plata.

El dirigente, uno de los principales responsables de la llegada de Diego Maradona como DT al equipo, anunció su decisión al resto de los directivos en una reunión de Comisión Directiva realizada por Zoom el lunes por la noche. Por ahora quedará a cargo del club Jorge Reina, quien hasta ahora ejercía como vicepresidente primero.

El presidente habría decidido dar un paso al costado luego de que los directivos del club decidieran despedir al coordinador de divisiones juveniles, Marcelo Ramos.

A fines del año pasado, Pellegrino se había bajado de los comicios para elegir presidente y, acto seguido, Maradona había advertido que en caso de que el dirigente no siguiera a cargo del club, él no continuaría como director técnico. Eventualmente, se presentó y fue reelegido, por lo cual el ex futbolista siguió dirigiendo al equipo.

En la primera fecha de la Copa de la Liga Profesional, durante el partido en el que Gimnasia jugó contra Patronato y coincidiendo con el cumpleaños número 60 de Maradona, Pellegrino estuvo en en la cancha junto a Claudio Tapia, presidente de la AFA, y a Marcelo Tinelli, máxima autoridad de la Liga argentina.

Con Maradona internado luego de una operación por un hematoma subdural, lo cual arroja incertidumbre sobre su futuro en Gimnasia y Esgrima de La Plata.