Riquelme opinó sobre la denuncia contra Villa: “Hasta que no se aclare todo no podemos hacer nada”

Tras la victoria de Boca por 3 a 0 ante Tigre por la final de la Copa Liga Profesional, Juan Román Riquelme habló en Argenzuela, el programa radial de Jorge Rial en Radio 10 (AM 710) y se refirió al caso de Sebastián Villa. “Cuando hablo de fútbol, hablo de fútbol, y este chico sabe jugar al fútbol. Me parece que no tiene nada de malo”, comenzó diciendo acerca del delantero colombiano. Y agregó: “Sabemos que para el afuera se valora poco las cosas que consigue Boca, pero ver al hincha tan contento hace que uno se sienta bien”.

Hace un tiempo, el vicepresidente de Boca le había prometido una larga entrevista al conductor. "Si salimos campeones, hacemos la nota”, le había dicho. Hoy cumplió y habló de todo.

Otra vuelta Boca

Recién llegado de Córdoba, provincia donde se disputó la final del domingo, el emblema del club de la Ribera habló de la felicidad que traen los títulos: “Hace dos años y medio que somos el equipo que más títulos ganó. Somos los que mejor estamos compitiendo”. Sin embargo, volvió a insistir con la poca valoración de los “Anti Boca”. “No tenemos dudas de que se valora poquísimo. Pero entendemos el juego y sabemos que quieren causar nerviosismo todos los días, y nosotros que estando adentro debemos tener la tranquilidad necesaria para atravesar el camino que elegimos”.

El caso Villa

Con respecto al delantero surgido del Deportes Tolima, Rial le consultó al ex 10 de Boca si pensaban tomar medidas con el jugador. “Hay gente de legales de nuestro club que se ocupa, hay un juez y está la justicia, que cuando dictamine lo que dictamine, el club tomará las medidas que tenga que tomar, como corresponde”. Y agregó:

“Están los psicólogos del club, mucha gente que trabaja mucho en las sombras, que llevan todas las cosas adelante. A él (por Villa) se lo encuentra bien, golpeado como corresponde pero nosotros hasta que no se aclare todo, no podemos hacer más que eso”.

Luego, al preguntarle al vicepresidente si repudia los hechos de violencia de género que figuran en la denuncia, Román respondió: “Ah, no, pero de eso no hay dudas. Me parece que no hay un paso ni para adelante ni para atrás: en eso estamos de acuerdo vos, yo, el vecino, todos”.

La resurrección de Battaglia

Riquelme también se refirió a los rumores de si Sebastián Battaglia estuvo o no en la cuerda floja. Fue contundente: “Nunca tuvimos ninguna duda. Después del partido contra Godoy Cruz en cancha nuestra, se habló todo el día de si continuaba o no continuaba Sebastián, y que Riquelme se iba a reunir con el técnico”. Y concluyó: “Al otro día, le pedí permiso al técnico para que me dejara tomar mate con el plantel. Así que tomé mate con el equipo y nos reímos mucho. Yo estoy agradecido cada vez que los muchachos me permiten tomar mates con ellos y hablar de fútbol. Hoy son los mejores del país. Así que en poquito tiempo podemos decir que no nos equivocamos”.

Por último, Román hizo referencia a un consejo de la madre para no perder los estribos: