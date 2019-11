Riquelme pateó el tablero en Boca: será candidato en la lista de Ameal

A principios de mes, Juan Román Riquelme, ídolo indiscutido de Boca, había pedido por la unidad de todos los candidatos a presidente que participarán de las elecciones que se llevarán a cabo el 8 de diciembre. En aquella oportunidad, sus dichos repercutieron fuerte en todos los medios de comunicación y a horas del cierre de las listas para las elecciones, Román volvió a tomar la palabra, esta vez, para anunciar su participación activa en la política xeneize.

En diálogo con Fox Sports, el ex jugador de Boca anunció que se presentará como vicepresidente segundo de la lista que encabezará Jorge Amor Ameal (presidente) con Mario Pergolini (vicepresidente). "Voy a hacerme cargo del fútbol. Pero hoy no estoy preparado para ser presidente. Ya volver al club y a mi casa es maravilloso", remarcó el ex deportista durante la charla con 90 minutos.

Al mismo tiempo, Román detalló que su partido de despedida –que fue organizado por Daniel Angelici y que se iba a llevar a cabo en La Bombonera el 12 de diciembre- se postergará a causa de las elecciones presidenciales del club de La Boca. De esta manera y con esta decisión, “El último 10” terminó de darle la espalda al actual presidente de Boca.

"VOY A IR DE VICEPRESIDENTE SEGUNDO"#90MinutosFOX | Juan Román Riquelme reveló el cargo por el que se presentará en la lista de Jorge Amor Ameal para las elecciones en Boca. pic.twitter.com/5RMtoyQC2r — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) November 20, 2019

Cabe recordar que, tal y como lo establece el estatuto, Angelici no se podrá candidatear este año para conservar la presidencia xeneize. En su lugar estará la lista oficialista encabezada por Christian Gribaudo (presidente) y Juan Carlos Crespi (vicepresidente).

"El partido va a tener que esperar. Es lo normal. Mi partido tiene que ser algo divertido, tiene que ser una fiesta. Y no me parece que esté bien que se haga cuando hay una elección, porque lo más importante es mi club, ni mi fiesta ni mi partido", agregó Riquelme.

#BienvenidoRomán 💙💛💙



Sos Boca y sos fútbol, y es un gran orgullo contar con vos.



El 8 de Diciembre comienza una nueva etapa y te necesitamos en casa para recuperar la Identidad Xeneize. — Jorge Amor Ameal (@AmealJorgeAmor) 20 de noviembre de 2019

Según explicó, el encuentro de despedida podría hacerse en junio, mes de la Copa América. “Me parece que sería un buen momento para pasarla bien. Tenía mucha ilusión en hacerlo ahora y ya estaba armado todo, pero creo que es la mejor decisión. Al que le toque ganar, ojalá que me dé permiso", sostuvo y aclaró que tratará que su hijo "pueda jugar con Messi” en La Bombonera.

"ESTOY SEGURO DE LO QUE QUIERO HACER, SI NO ME QUEDO EN MI CASA Y PASO A SER EL BOCHINI DE BOCA"#90MinutosFOX - No te pierdas la respuesta de Riquelme ante la pregunta de @PolloVignolo: "Tengo ganas de volver a mi club". pic.twitter.com/8AEafwssBZ — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) November 20, 2019

Riquelme estará a cargo del fútbol de Boca. Será el que tome las decisiones futbolísticas en el club si Ameal consigue imponerse en las elecciones del 8 de diciembre.