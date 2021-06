Riquelme sobre la partida de Tevez de Boca: “En los últimos partidos le empezó a costar mucho”

Un golpazo para Boca. Aunque el presidente del club, Jorge Amor Ameal, quiere convencer a Carlos Tevez para que no se vaya, la decisión ya está tomada. En una conferencia de prensa, el delantero fue quien dijo que partía. “Pensé que nunca iba a llegar este momento. Pero quiero decirles que me voy de Boca”, aseguró Carlitos.



“Estoy convencido con esta decisión porque no tengo nada para dar. Lo di todo como jugador. Mentalmente no estoy preparado para darle más al club”, dijo, emocionado, Tevez. “No puedo mentirle a mi familia, ni a los hinchas. Esta es mi verdad y mi decisión. Ya no puedo darle más al club”, completó, mientras leía su carta.

“No tuve tiempo ni de hacer el duelo de mi padre”, afirmó el delantero, que tuvo su último partido frente a Racing, donde el Xeneixe perdió por penales, en las semifinales de la Copa de la Liga. “Mi mayor recuerdo, mi última imagen en la Bombonera será con la gente gritando que éramos campeones, el último grito para Maradona y la última vez que vi a mi papá llorar de alegría”, agregó.

En diálogo con BigBang, Juan Román Riquelme, el vicepresidente del club, dijo sobre la partida de Tevez: “Carlos dijo que deja de jugar y no hay nada que hacer. Por lo menos lo vimos jugar un año y medio más. Por eso, estamos contentos”.

Y agregó: “Cuando nosotros llegamos al club, todos pensaban que lo íbamos a echar. Nosotros estábamos convencidos que él nos iba a ayudar y nos ayudó”. Y completó sobre el rol de Carlitos en lo futbolístico: “En el primer torneo lo hizo muy bien. Y ahora le está pasando lo lógico: el paso del tiempo. Eso es lo único que no podemos arreglar. El tiempo que nos pasa a todos”.

“Ya tiene 37 años y dio todo lo que podía dar”, le dijo a BigBang, sobre el rol de Carlos. Y completó: “Ya en los últimos partidos le empezó a costar mucho. Ahora ha tomado esta decisión y hay que apoyarlo. Eso es lo que tenemos que hacer”.