Se terminó el sueño: en dos minutos fatales Flamengo liquidó a River y se quedó con la Libertadores

En dos minutos fatales, Gabigol el delantero estrella del Flamengo, dio vuelta el resultado y aprovechó las dos oportunidades que tuvo para darle a su equipo la Copa Libertadores al derrotar a River por 2 a 1. Fue un final explosivo en un partido que había tenido a River como dominador en la primera etapa, pero los brasileños nunca se entregaron. El Flamengo volvió a ganar la copa Libertadores después de 38 años.

😱 ¡Una locura el final del partido! Gran jugada de #Flamengo y ¡a festejar el empate de @gabigol! pic.twitter.com/CU8BMdw3il — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) November 23, 2019

El 9 del equipo brasileño anotó a los 89 y a los 91 minutos, sobre el final, cuando el Flamengo había conseguido emparejar el trámite y luego pasar a dominar a River que había jugado mejor en el primer tiempo. Pero ya en el segundo tiempo de a poco el Flamengo comenzó a conseguir la pelota y generar sensaciones de riesgo.

El mejor comienzo de River en el arranque tuvo rápido su recompensa. El colombiano Rafael Santos Borré puso en ventaja a River sobre Flamengo al marcar el 1 a 0 a los 13m del primer tiempo, de una media vuelta dentro del área.

É O DA VIRADA! @NivaldoPrieto narrou dessa forma a virada do Mengão!#LibertadoresFOXSports pic.twitter.com/hro3EISGRy — FOX Sports Brasil (@FoxSportsBrasil) November 23, 2019

River Plate, defensor del título, había arrancado a jugar ante el Flamengo de Brasil la final única de la Copa Libertadores que controlada por el chileno Roberto Tobar en el estadio Monumental de Lima, Perú. Y de a poco fue dominando a los brasileños gracias al anticipo y a cortar el circuito de los rivales.

Durante el primer tiempo River tuvo las mejores oportunidades y dominó con claridad al Flamengo, que tuvo una imagen muy pobre. Pero salió en el segundo tiempo a emparejar las acciones y consiguió doblegar a River, que de todos modos tuvo algunas oportunidades para aumentar el marcador.



GOL DO RIVER! Veja pelo #AnguloFox como Borré abriu o placar no Monumental! Flamengo 0 x 1 River Plate #LibertadoresFoxSports pic.twitter.com/iFwGszpaor — FOX Sports Brasil (@FoxSportsBrasil) November 23, 2019

Los equipos

Flamengo: Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí y Filipe Luis; Gerson y William Arao; Giogian De Arrascaeta, Éverton Ribeiro y Bruno Henrique; y Gabriel Barbosa. DT: Jorge Jesús.



River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Javier Pinola, Lucas Martínez Quarta y Milton Casco; Enzo Pérez; Ignacio Fernández, Exequiel Palacios y Nicolás De La Cruz; Rafael Borré y Matías Suárez. DT: Marcelo Gallardo.

La hinchada de River

Antes del comienzo del partido hubo duelo de hinchadas. La tribuna norte, lugar reservado para los hinchas de River, alzó su voz temprano cuando reconoció la canción de Los Rodríguez "Para No Olvidar" y como respuesta, de la tribuna sur, con los de Flamengo, bajó una catarata de silbidos.



Los simpatizantes con la banda roja en el pecho volvieron a saltar en el lugar cuando desde los altoparlantes se escuchó "Imposible" de la banda argentina Callejeros, un clásico de los últimos tiempos en el otro Monumental, el de Núñez.



Los brasileños agitaron los brazos, en sincronía, en una coreografía bien ensayada para la previa y su cántico en portugués se escuchó hasta en la altitud de los cerros que rodean al estadio de Universitario.



La banda de sonido de la final única de Copa Libertadores matizó con clásicos de la bossa nova con más rock argentino con intérpretes como La Mosca, Fabulosos Cadillacs, los Auténticos Decadentes y Andrés Calamaro. Luego, se escuchó "No Me Arrepiento De Este Amor" de la recordada cantante de música tropical, Gilda.