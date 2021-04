Roja y afuera: Riquelme y su hijo a la Justicia por violar la cuarentena

El 14 de marzo, River visitó a Boca en la Bombonera. El resultado final por la 5° fecha del torneo de Primera División fue 1 a 1. Pero, al finalizar el encuentro, había comenzado otro partido desde las tribunas. Y lo protagonizaron Juan Román Riquelme, ahora vicepresidente del Xeneixe y su hijo Agustín.

Román con su hijo en el palco. Sin barbijos, ni distanciamiento.

Ese día, en el palco del estadio del club de la Ribera, la estrella de Boca y su hijo se mostraron pendientes del Superclásico. Aunque en mucho aumentaba la preocupación por su presencia. Un par de horas antes, Agustín había regresado de Cancún, adonde había ido de viaje de egresados.

Por supuesto, no había cumplido con ningún protocolo para evitar la propagación de coronavirus. El hijo de Riquelme debería haber realizado el aislamiento correspondiente para quienes regresan del exterior. No lo hizo y estuvo en la cancha. Riquelme y su hijo tendrán que declarar ante la Justicia, que cuenta con los datos del viaje y con las imágenes de la televisión.

A Riquelme se lo acusa de “omitir recaudos en un evento masivo” y tendrá que prestar declaración indagatoria en la mañana del jueves. Deberá comparecer ante la Justicia vía zoom. En este caso se trata de no una contravención prevista en el artículo 111 y que establece una multa de 100 mil pesos o arresto de 60 días.

Un día antes del partido, Riquelme en Cancún.

En tanto, el estadio de Boca podría ser clausurado o recibir la inhabilitación por organizar eventos deportivos por un tiempo determinado porque no se cumplieron los recaudos exigidos por la legislación vigente.

Además, Agustín tiene que afrontar cargos por no haberse aislado como está previsto para quienes vuelven a la Argentina después de un viaje por el exterior. En ese sentido, puede tener en su contra una causa penal por no cumplir con el aislamiento obligatorio.

El hijo de Riquelme en México.

El hijo de Riquelme viajó a México con el contingente de alumnos del Colegio Chaltel de Don Torcuato y del St. Margaret´s de Capital Federal, que aterrizó en Ezeiza a mediados de marzo, con 44 casos positivos en coronavirus.

Eran 149 alumnos, de los cuales 49 quedaron en México al haber dado positivo antes de embarcar. Los que sí pudieron hacerlo, llegaron el sábado al mediodía: los que vivían en CABA fueron hisopados en Ezeiza y dieron positivo. Los que vivían en Provincia de Buenos Aires se fueron a sus casas con la instrucción de aislarse. Entre ellos estaba Riquelme.

Riquelme en su palco de la Bombonera.

Pero no lo hizo y fue a la cancha con su padre. Fuentes cercanas a Riquelme aseguraron que Agustín no viajó en el mismo avión que el grupo de estudiantes que dio positivo al arribar a Ezeiza, en el que se encontraba Nicanor, el hijo de Diego Santilli y Nancy Pazos. Pero para la Justicia eso no es cierto. Por eso, Riquelme y su hijo ahora no podrán gambetear a la Justicia.