Romelu Lukaku: cómo está el jugador prestado por Chelsea

En un deporte que crece cada vez más, los goles se hacen más valiosos. Es por eso que no sorprende a nadie que los delanteros sean los jugadores más cotizados a nivel mundial. Uno de los que más ha brillado en los últimos tiempos es Romelu Lukaku.

Junto a Erling Haaland, Robert Lewandowski y Kylian Mbappé, el belga Lukaku se ubica entre los delanteros más letales de la actualidad. Sin embargo, a diferencia de los ya mencionados, el espigado atacante ha venido creciendo de una manera irregular.

Y es por eso que vamos a repasar lo que sucedió con el jugador de quien se pensaba podía llevar al Chelsea a su segunda Champions League consecutiva y al final tuvo que volver al lugar que considera su segundo hogar. Asimismo, veremos cómo le ha ido en su retorno.

El salto a la fama de Romelu Lukaku

Inició su carrera a nivel profesional en el 2008 jugando por el Anderlecht de su país. Tres temporadas bastaron para que el Chelsea le ponga el ojo y se haga de sus servicios. No obstante, tras solo 8 partidos fue prestado al West Bromwich Albion donde se empezó a destapar.

Fue en el Everton donde se consolidó, marcando 87 goles en 166 partidos. Este gran momento le permitió jugar dos mundiales con la selección de Bélgica (2014 y 2018), tener un paso por el Manchester United y llegar al club donde mejor le fue: el Inter de Milán.

En el cuadro 'nerazzurri', Lukaku marcó 64 tantos en 95 partidos y ganó una Serie A. Esto hizo que el primer equipo que se fijó en él lo quiera de vuelta. De esta manera, el Chelsea, último campeón de la Champions League en ese momento, repatrió al atacante para hacerse imbatible y lograr el bicampeonato europeo.

Una relación áspera en Londres

Tras 10 años de ausencia, Lukaku volvió al Chelsea el 12 de agosto del 2021, firmando un contrato millonario por 5 temporadas. Al principio todo parecía que iba a ir bien, ya que 10 días después de su firma ya había marcado su primer gol.

Sin embargo, lesiones y decisiones técnicas no le permitieron jugar de manera consistente. En 44 partidos, solo anotó 15 goles, pero lo que condenó su estadía en Stamford Bridge fueron unas declaraciones que pusieron a la hinchada 'Blue' en su contra de manera inmediata.

"Físicamente estoy bien, pero no estoy contento con mi situación en Chelsea. Tuchel ha elegido jugar con un sistema diferente, pero seré profesional y no me voy a rendir", señaló Lukaku en una entrevista, para luego dejar en claro su deseo de volver al Inter.

"Siempre dije que llevo a Inter en mi corazón: sé que voy a volver, realmente así lo deseo desde lo más profundo de mi corazón. Estoy enamorado de Italia", añadió.

Su regreso al Inter de Milán

El hincha del Chelsea no le perdonó esas palabras y su estadía en Londres se convirtió en un infierno. Pero finalmente todo resultó en favor de Lukaku ya que el club inglés decidió cumplirle su deseo y el 29 de junio del 2022, tras solo un año en el equipo de la Premier League, el belga volvió al Inter.

La temporada recién va por la mitad, pero al futbolista de 29 años se le ve con otro semblante y más cómodo en el campo de juego. Además, ha hecho una dupla letal con el jugador argentino Lautaro Martínez, la cual promete llenar de goles el Giuseppe Meazza.

