Rubiales da "pelea", se victimizó y atacó a quienes lo criticaron: el Gobierno español lo denunció

¿Se imaginan que Claudio Fabián “Chiqui” Tapia (presidente de la Asociación del Fútbol Argentino y presidente de la Liga Profesional del Fútbol Argentino) salude a Estefanía Banini con un beso en la boca sin consentimiento en la final de un partido? Se armaría un escándalo sinigual desde los sectores feministas de nuestra sociedad y hasta un amplio sector “pediría su cabeza”.

Esto fue lo que pasó en España cuando Luis Rubiales presidente de la Real Federación Española de Fútbol besó en la boca a Jenni Hermoso, una de las jugadoras estrellas de la Selección española de fútbol campeonas del mundo. La jugadora dijo no haberse sentido cómoda porque el beso, tal y como se muestra en el video, no fue consentido. Sucedió en la ceremonia de entrega de las medallas de la Copa del Mundo.

En la historia del fútbol, las mujeres recién están empezando a figurar. Hace no más de 20 años, que el fútbol femenino tuviera presencia en las pantallas de las redes o de la televisión era muy poco probable. Y ahora, que el terreno está un poco más allanado, se ve a las claras que el machismo no da ni un solo paso atrás. Es que Rubiales no solo le dio un beso a la jugadora, sino que también ejerció "poder" sobre Hermoso debido a que es directamente su "jefe".

Sin embargo el presidente de la Real Federación Española no reconoce que hubo un abuso de poder y abuso sexual, todo lo contrario. En un discurso que dio este viernes ante la Asamblea de la RFEF se victimizó, atacó a quienes lo criticaron y dejó entrever que trata a las jugadoras con un paternalismo sin igual: “El deseo que podía tener en ese beso era exactamente el mismo que podría tener dándoles un beso a una de mis hijas, ni más ni menos. Por lo tanto no hay posición de dominio y la gente lo comprende también”, fueron sus dichos.

En cuanto al beso, expuso: “Fue un beso espontáneo, mutuo, eufórico y consentido, esta es la clave”. Y como buscando razones para justificarse dijo: “¿Es tan grave como para que yo me vaya habiendo hecho la mejor gestión de la historia del futbol español?”. Es ahí cuando no tuvo reparo en decir que se mantendrá en su cargo: “¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les digo algo: ¡no voy a dimitir!, ¡no voy a dimitir!, ¡no voy a dimitir!”, dijo gritando aunque al frente tuviera un micrófono.

Rubiales hizo caso omiso a todos los que dijeron que renunciara: “Y les digo más. He recibido muchas presiones yo también, me han dicho que lo mejor era que dimitiera porque lo más probable a alguien se le ocurra sacarme de Foro. Buscar la fórmula pero bueno estamos en un país donde la ley impera, donde tiene que haber un motivo para que te saquen de un lugar”.

Y desconociendo cualquier abuso ratificó: “Pero bueno digo yo ¿qué de malo he hecho? ¿Un pico consentido es para sacarme de aquí? ¡Hombre!”

Otro escándalo

Tras el abuso de Rubiales a Jenni Hermoso, otro hecho salió a la luz: la autoridad de fútbol levantando en sus hombros a una jugadora. En este caso es el de Athenea del Castillo.

Esto fue minutos después del partido entre España e Inglaterra (1-0). En la foto, al igual que en el video de Hermoso, se nota la incomodidad de la jugadora. Las jugadoras hacen un silencio de tumba hasta el momento, sin embargo, en las últimas horas se hizo viral un video en el que Castillo hace una expresión de desagrado cuando el entrenador Jorge Vilda nombra a Rubiales en los agradecimientos.

Renuncia o renuncia

Hay una decisión política en la que se cuestiona a Rubiales por su accionar. De hecho, el mismísimo presidente Pedro Sánchez expresó: “Creo que lo que vimos fue un gesto inaceptable”. El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) ,que es el único medio que puede juzgar a Rubiales, se reunirá el próximo lunes para iniciar su propia demanda.

Víctor Francos, secretario de Estado para el Deporte estará a cargo de la denuncia. Él mismo expresó: “A los ojos de los ciudadanos puede parecer que estamos perdiendo algunos días, pero vamos a un proceso complicado, no quiero engañar a nadie. Y lo que no quiere este Gobierno es encontrarse con impugnaciones o con subterfugios formales que nos lleven al traste con el objetivo final”.