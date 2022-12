Scaloni habló antes de Argentina-Países Bajos: del estado físico de De Paul y Di María al enojo por la filtración de información

"Los penales son recién después de los 120 minutos. ¿Cómo voy a plantear un partido pensando en los cinco que van a patear los penales? Sería de mediocre estar pensando desde el minuto cero en los penales. Cuando esté el partido en desarrollo veremos. Nosotros pensamos en ganarlo en el tiempo reglamentario. Ya se verá. Al final las decisiones se toman en el momento en el que creemos que son. Después te podés equivocar o no".

"Los ocho equipos que están ahora, cualquiera puede jugar la final. Está muy parejo como se viene demostrando y hay rivales que a priori uno piensa que no tiene el nivel y al final el resultado y el desarrollo dice lo contrario".

"El partido de mañana es importante como los otros. Siempre digo que el que viene es el importante. Más allá de la magnitud que tenga y cada partido lo gestionamos de la misma manera. Puede haber ansiedad, pero con tranquilidad que este equipo va a dejar todo. Por momentos este equipo ha jugado bien otros no tan bien, pero siempre nos miramos todos a la cara sabiendo que se ha dejado todo. El fútbol es así: a veces puede ser muy lindo y a veces muy traicionero".

"Paulo Dybala todavía no ha jugado porque no he visto la oportunidad de ponerlo. Está bien él, pero tenemos 26 jugadores e intentamos que entren en cada partido según la necesidad".