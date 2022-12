Scaloni y el reclamo a la FIFA: "Somos los únicos que juegan en menos de 72 horas"

Este sábado, a partir de las 16 (horario argentino), la Selección Argentina enfrentará a su par de Australia en el Ahmad Bin Ali Stadium. El encuentro contará con el arbitraje del polaco Szymon Marciniak y 24 horas antes del partido que definirá cual de los dos seleccionados pasará a los Cuartos de Final del Mundial de Qatar, Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa en la cual -fil a su estilo- no reveló detalles de la formación que usará.

El DT argentino destacó que luego de la práctica de este viernes tendrá "un panorama más claro de la situación de Ángel Di María", quien padece una contractura que podría dejarlo afuera del partido ante Australia este sábado por los octavos de final de Qatar 2022. "El plantel tuvo ayer un día de recuperación para la mayoría de los jugadores. Luego de la práctica de esta tarde habrá un panorama más claro de la situación de Ángel y de otros jugadores", avisó.

Sobre la calidad del rival que terminó en la segunda posición del Grupo D, remarcó: “El rival si es inferior habrá que verlo. Es un buen equipo. Es 11 contra 11, como dijeron ellos. Hay que dejar de lado el favoritismo y jugar el partido. El plantel será similar, con algunos matices. Tienen buenos jugadores y buscaremos contrarrestarlo. La idea es de los últimos partidos”.

De acuerdo con el entrenador santafesino nacido en Pujato hace 44 años, el conjunto comandado por Graham Arnold tiene "jugadores con experiencia, pero sobre todo es un equipo". "Son un conjunto de jugadores que saben lo que quiere, dijo y dio su opinión sobre la jugada que le permitió a Japón ponerse en ventaja ante España: "Pienso lo mismo que Luis Enrique. las primeras imágenes son elocuentes".

Y sumó: "Si después lo análisis milimétricamente pasa lo que está pasando. No tengo más que comentar. Nosotros lo vivimos y es difícil de digerir. Es algo muy nuevo. Choca bastante más”. El entrenador del seleccionado "albiceleste" no dio pistas sobre la formación que usará ante los australianos y se refirió al apoyo que recibe el equipo no solo desde la Argentina sino de otras partes del mundo, y específicamente de Bangladesh.

Cabe remarcar que en el país del sudeste de Asia "La Scaloneta" es un verdadero furor. "La camiseta de la Selección siempre transmitió una locura en el mundo; sucede desde la época de Maradona o luego con Messi, por la pasión de los hinchas. Nos llena de orgullo que en Bangladesh hinchen por Argentina", sostuvo y siguió: "En ataque nosotros siempre intentamos hacer lo mismo. Defensivamente a veces cambiamos. Australia tiene sus cosas marcadas en ataque y no creo que lo cambie. Sí tendrá su planteo cuando nosotros tengamos el balón. Dejaremos hasta la última gota de sudor durante el Mundial. Esto es fútbol, lo vimos ayer. Para mí no son sorpresas. Hay equipos muy preparados”.

Luego de la conferencia, Scaloni se tomó unos minutos y habló con los medios presentes: “Tienen dos o tres jugadores de contra, rápidos. Habrá que tomar recaudos. Esto es un deporte que pensás una cosa y después hacen un cambio y hay que modificar. Nosotros haremos lo que venimos haciendo. No sabemos todavía cómo está Di María. Ahora podemos ver cómo está. Esperaremos hasta último momento. Hoy es muy apresurado, Ellos es normal jugar tan seguido. Lo que digo es que el rival tuvo más descanso siendo segundos. Ellos vieron nuestro partido sentados frente al televisor. Yo hablaba de la igualdad de condiciones. Sobre todo siendo nosotros siendo primeros".

Sobre la organización del Mundial, el DT sostuvo que la Argentina es la única Selección que juega "en menos de 72 horas”. “Están todos bien para entrenar. Hoy no será un entrenamiento fuerte. Son menos de 48 horas. No haremos mucho. Es muy raro de aceptar ahora, es como cuando salió el VAR. Lo del trazo de las líneas es muy nuevo. Al ser nuevo puede haber errores, experimentos. Pero se equivocan para los dos lados. Es lo que hay. En las imágenes parece claro y después te muestran una de un satélite para hacerte entender que la pelota no está afuera. Hay que acostumbrarse a eso. No me quiero centrar en esto”, sentenció.

El ganador de la eliminatoria entre la Argentina y Australia tendrá como rival en los cuartos de final al vencedor del cruce que animarán Países Bajos y Estados Unidos este sábado desde las 12 en el Khalifa International Stadium, en Doha.