Scaloni se metió en el barro: "Nosotros sabemos perder y sabemos ganar"

La palabra de Lionel Scaloni era una de las más buscadas después de que el seleccionado argentino se convirtiera en el blanco de las críticas en todo el mundo por su reacción tras la victoria ante Países Bajos en la tanda de penales. “Aprovecho un poco para zanjar el tema. El partido del otro día se jugó como se tenía que jugar, tanto del lado de Holanda como de la Argentina. El fútbol es esto: momentos que tenés que defender, que atacar", comenzó explicando el DT argentino.

Durante la conferencia de prensa que realizó en la previa del duelo ante Croacia, el cual definirá al primer finalista del Mundial de Qatar, Scaloni fue claro y consultado por los cuestionamientos que recibió su equipo a lo largo de todo el fin de semana, retrucó: "Nosotros sabemos perder y sabemos ganar. Perdimos con Arabia y nos fuimos calladitos. Ganamos la Copa América en Brasil y se vio la imagen más linda posible con Neymar, Messi y Paredes charlando en la escalera del vestuario".

Por esta razón, el santafesino explicó que no coparte las críticas que recibió el seleccionado. "No comparto eso de que no sabemos ganar. Respetamos profundamente a Holanda y ahora a Croacia. En cada partido hay un árbitro que imparte justicia y que cuando pita el final, se termina. Leo fue siempre igual, siempre fue un ganador. No es mérito de este cuerpo técnico verlo así. Es un orgullo verlo así", destacó.

Aclarado el tema, Scaloni se tomó unos minutos para hablar sobre el duelo que protagonizarán este martes la Albiceleste y Croacia. “Esperamos un partido muy difícil, contra un equipo de los denominados realmente equipos. Un gran grupo, un gran equipo y que nos pondrá las cosas difíciles. Las comparaciones con el partido del mundial pasado no corresponden. Ellos dan la sensación de grupo, que es lo que interesa”, dijo.

Y agregó: “La ilusión nuestra es la misma que la de todos los argentinos. Este equipo juega por ellos y para ellos. Esperamos dar el máximo y el tiempo dirá qué pasa en estos partidos. Croacia tiene una manera de jugar, juega realmente bien, con jugadores tradicionales y esperamos un partido complicado. Tenemos una manera de jugar muy marcada, más allá de que tengamos en cuanta cómo juega el rival y tomar los recaudos respectivos. Hablamos con los jugadores para ver sus sensaciones. Nuestra manera de jugar será de la misma manera en que lo venimos haciendo. Un poco será a cada momento del partido decidir bien y esperemos estar a la altura".

De acuerdo con el técnico de la Scaloneta, la suerte "te puede dar la espalda", pero aclaró que "haciendo lo que hay que hacer el camino al objetivo puede ser más fácil". "Igual sabemos que esto es un deporte en el que a veces no gana el mejor. Y eso lo tenemos que tomar con naturalidad", dijo y sobre las molestias que presentaron Ángel di María y Rodrigo de Paul, afirmó: "Hoy tendremos un panorama más claro de cómo están De Paul y Di María. En principio están disponibles para ver qué cantidad de minutos pueden jugar. Lo más importante siempre es lo que viene. No podemos pensar lo que logramos o lo que podría pasar, si todavía no lo logramos".

Recordemos que Zlatko Dalić, el actual DT de Croacia, además de decir que Messi "no corre mucho", sostuvo también que el mejor jugador de la Argentina es su cuerpo técnico; "Yo no le doy mucha vuelta al qué pasa si ganamos o no ganamos. Eso te quita mucha energía. Le agradezco en nombre del cuerpo técnico por sus elogios”. Además, consultado sobre Luka Modric dijo: “Es un placer ver en una cancha a Luka Modric. El que quiere al fútbol quiere a esos jugadores dentro de la cancha. El objetivo es ir partido a partido. Nunca fue jugar los 7 partidos. Sí es verdad que está bueno poder jugar los 7 partidos. Pero el objetivo fue el anterior, más viendo lo que viene siendo la Copa del Mundo".

En otro tramo de la conferencia Scaloni aseguró que "el objetivo es ir partido a partido y no pensar en el más allá” y sobre los 10 minutos que adicionó el español Mateu Lahoz, señaló: "Esto de dar tantos minutos de tiempo adicionado es nuevo y nos estamos acostumbrando. Porque desacomoda y le genera incertidumbre al que está en ventaja y que agranda al que está perdiendo, porque va en busca del empate. Ha pasado en varios partidos y hay que seguir trabajando sobre eso. Depende a qué equipo te enfrentás y cómo juega ese equipo”.

Antes de irse, Scaloni se tomó unos segundos para hablar del que sería, por ahora, el último mundial del capitán del seleccionado argentino. “Vamos a ver si Leo sigue jugando o no. Vamos a seguir disfrutándolo en el mientras tanto. En caso de que le vaya bien, nos va a ir bien a todos. Está todo un país detrás. Queda un recorrido todavía, un partido muy difícil mañana y tenemos que enfocarnos en eso", cerró.