¿Scaloni sigue en la Selección o se va? Chiqui Tapia rompió el silencio

En las últimas horas Claudio el Chiqui Tapia estuvo en San Juan y asistió a un acto organizado por el gobernador Sergio Uñac. En una conferencia de prensa el presidente de la Asociación del Fútbol Argentina habló sobre la continuidad de Lionel Scaloni al mando de la Selección Argentina.

“Es tan grande el logro que excede a la AFA, a los dirigentes, lo que lograste vos y tu equipo, es que los argentinos nos sintamos parte de algo tan importante como la obtención de la Copa del Mundo”, afirmó el político sobre la obtención de la Copa del Mundo en Qatar 2022.

Al parecer el dirigente tiene el mismo sueño que 44 millones de personas, y no solo desea que Scaloni continúe como DT, si no que según su relato, ya sería un hecho confirmado. “Scaloni es el técnico de la Selección argentina. Ambos somos hombres de palabra, nos dimos la mano, el sí de palabra. Se fue de viaje por un tema del pasaporte de uno de sus hijos y cuando vuelva al país hablaremos, como lo hicimos hasta ayer mismo”, reveló Tapia.

Si bien el ex jugador no firmó el contrato que se vence esta semana, por los motivos que adelantó Tapia, luego de los festejos tras el triunfo de Qatar 2022, Scaloni se mostró más que a gusto con el lugar que le dieron, y que terminó demostrando que era para él.

Cabe recordar que en el 2018, tras la salida de Jorge Sampaoli luego de la derrota en el mundial de Rusia, cuando Scaloni fue elegido como director técnico, el país entero dudaba de su potencial. Su “falta de experiencia” parecía ser más importante que todo lo demás.

“Cuando me tocó tomar la decisión que fuera el técnico el 99% no estaba de acuerdo, pero no se animaban a decirlo, sí pensaban que estaba loco”, reveló Tapia, quién además comentó que no solo confía a pleno en él, si no que además se logró lo impensado: “tres títulos en menos de dos años”.

Cuando el presidente de la Asociación fue consultado acerca del famoso “¿Qué miras bobo?” creado por Lionel Messi, respondió con humor y amor: “Es más argentino que nosotros. Vivió tantos años en Barcelona y nunca cambió el tono. Siempre habló con la misma tonada y los genes son esos, por eso respondió de esa manera”.

Por su parte, el masajista de la selección Marcelo D’Andrea, apodado como “Daddy” por su parecido al actor, habló con Marcelo Benedetto tras el triunfo del Seleccionado Argentino y se refirió a la estadía de Scaloni: “Se nos va del lado nuestro, ya son temas de contrato y cosas... Hay un presidente y la dirigencia estará midiendo todo. Desde ya que sería muy lindo que Scaloni se quede por lo que es la persona, porque te deja trabajar tranquilo, confía, te habla y te da confianza. Tiene un carisma que es joven, lo conocía de pibe”.

Además afirmó: “Eso ayudó a la confianza y a entender su cabeza. Logró todo lo que tenía que lograr, con un perfil. Lamentablemente nos equovicamos y hablamos de más, al pedo, buscamos romper esa estructura, siempre rompemos algo y nunca apostamos. Mucha gente le dio la espalda y me parece que Scaloni se merece todo el respeto. Ojalá que se pueda quedar, ojalá que se quede”.

No obstante a esto, contó cual es su visión frente al armado del grupo y porque fue clave la personalidad se Lionel: “Obvio que iba a llegar lejos. El que lo conoce sabía que iba a llegar lejos. Y lo acompañó el grupo, lo acompañaron los jugadores. Empezaron a confiar en él, empezaron a ver cosas. Él también empezó a cambiar. Un estilo de personalidad, no es que siempre se puede estar en joda con los jugadores. Y además supo salir de ese amiguismo. Se puso más serio, cuando había que hacerlo. Lo condujo a lo que llegó. Sus colaboradores son muy buenos. Tiene su respeto hacia ellos, eligió bien”.

“Él se moría por dirigir a la Selección, a diferencia de muchos que dicden que se mueren por venir y nunca vinieron. Aprovechó la chance que le dio el presidente. Es muy inteligente en todo, sabe hablar, sabe valorar. Vino a poner su granito con sus conocimientos, Y obvio que lo quiero cuatro años más, yo por mí´lo hubiese dejado después de la Copa América”, cerró Daddy.