Se acabó lo que se daba: Maratea cerró la colecta de Independiente y se quedó con 180 mil dólares

El 27 de abril se suponía que iba a empezar un camino que marcaría un antes y un después dentro del fútbol argentino, pero todo lo prometido quedó más en deuda que en un hecho histórico. Es que fue aquel jueves cuando Santiago Maratea se comprometió a salvar de la quiebra a Independiente para que el club no dejase de existir a raíz de sus deudas y a seis meses de aquel mediodía, el influencer decidió ponerle punto final consiguiendo abonar solamente dos de todo el listado.

Lo que se pensaba que era algo “transparente” día a día comenzó a ser cada vez más oscuro. En un principio, los simpatizantes del club de Avellaneda iban a poder abonar plata a través de Mercado Pago y la misma, iba a ser totalmente direccionada a aquella colecta para poder salvar el club, pero con el traspaso del tiempo todo se empezó a embarrar.

En primer lugar, Maratea había aclarado mediante una conferencia de prensa que no se quedaría con dinero por la colecta, pero una vez que el monto comenzó a subir y a subir, lanzó de manera repentina que en verdad, a él le correspondía quedarse con el 5% de todo lo recaudado, algo que significaría una cifra sumamente millonaria. Pero, además de eso, también amplió que parte del dinero debía ser destinado hacia el fideicomiso que creó, que en un principio estuvo flojo de papeles, y que para ello se tenían que abonar 10 millones de pesos por mes.

Entonces, todo aquel mundo de rosas que habían planteado desde el primer momento, poco a poco comenzó a desaparecer. La colecta empezó en alza, con los simpatizantes entusiasmados, pero al tener una clara inflación y que, cada vez se necesitaba más plata porque la misma iba a la par del dólar, todo complicó aún más, a tal punto donde el influencer pidió que pidan préstamos, que vendan objetos o mismo imágenes para poder seguir aportando.

Ahora, a seis meses de dar comienzo, Maratea decidió de un día para el otro, sin antes consultar con quienes son los principales protagonistas, es decir, a los hinchas del Rojo, dar por finalizada la recolecta con la excusa de que se encontraba “pausada”. Sin embargo, otros hinchas apuntaron directamente a la causalidad o casualidad de que la misma, se cerró justamente cuando también finalizaron las campañas políticas de Patricia Bullrich, socia de Independiente y Néstor Grindetti, presidente del club. ¿Se utilizó la plata de los simpatizantes para colaborar con la política de Juntos por el Cambio?

Lo cierto es que Independiente para salvarse de todas las deudas con clubes y jugadores y para no llegar al punto de la quiebra, tenía que juntar 20 millones de dólares, pero el total ingresado por los simpatizantes del club fue de 3.105.678. Con esa misma plata, sólo se pudieron conseguir dos objetivos: abonarle 3 millones de dólares al América de México, su mayor deuda, y dos cuotas de 52.839 USD a Boca por el pase de Pablo Pérez.

Nada es gratis en la vida, dijo una vez Maratea, así que el influencer se las cobró y de los un poco más de tres millones de dólares que juntaron los socios de Independiente, se quedó con 180 mil por haber creado la colecta, el fideicomiso y por llevar adelante toda la movida para poder salvar al club de Avellaneda. Además, del fondo también reclutó 10 millones mes a mes, para abonar el costo del fideicomiso.

Sin embargo, explicó mediante videos en sus redes sociales que no toda la plata fue gastada, sino que quedó un saldo de un millón de pesos, con los que restan pagar retenciones de Mercado Pago, pero de lo que sobre de ahí, será enviado para las inferiores o algún ámbito en el cual Independiente lo necesite. Aun así, por más que él determine que sus colectas no son “caridad”, sí se llevó la parte diciendo que de caridad, no cobró otros 10 mil dólares que debía porque básicamente la colecta no alcanzó para tanto.

En un principio, detalló: “Decidí que lo mejor era que el fideicomiso se cierre y no renovar por dos motivos: el primero, es que tener el fideicomiso abierto genera gatos mes a mes porque hay que pagar auditores, abogados y contadores y aproximadamente se van 10 millones por mes” y agregó: “Ahora la cuenta está en $1.226.757. Lo que sobre, si sobra, va a ir a Independiente y decidiremos a dónde. Ya sea a inferiores o a algún lugar de Independiente que lo necesita. Falta pagar retenciones y para eso falta que Mercdo Pago nos envie unos formularios que es lo último que falta para terminar”.

Sobre su obra de caridad, de haberse quedado con 180 mil dólares que pusieron los simpatizantes, explicó que le faltarían cobrar 10 mil más, pero que no lo hará. “Dato de color: yo debería cobrar 10 mil dólares, que es lo que me falta a mí cobrar, y no los voy a cobrar porque no hay plata para pagar. No había plata para pagar toda la deuda que tenía el fideicomiso en sí mismo para poder pagar todas las deudas menos la mía. Entonces, yo dije: che, para que alcance, a mí no me paguen esos 10 mil dólares, yo se los regalo y listo. Podemos cerrar todo limpio sin quedar en deuda con nadie”.

"El segundo motivo de por qué decidí que se termine el fideicomiso es que me parecía lo más prolijo y transparente a causa del gasto que genera el fideicomiso y que estaba frenada la colecta. No estaba entrando tanta plata como para lo que iba a tener que pagar, entonces me parecía más prolijo cerrarlo, ya que se cumplieron los seis meses, no generar más gastos y en caso de que quieren que volvamos hacer una colecta para pagar otra deuda o para cualquier otra cosa, me dicen, abrimos otro fideicomiso y lo volvemos hacer. Si quieren que hagamos otra colecta para pagar deudas, para techar el club, para comprar a (Maximiliano) Meza o lo que quieran, me avisan y abrimos otro fideicomiso. Me avisan como hicieron la primera vez, con un meme, una tendencia, un flyer", agregó.

Y por último, comentó que aquella cuenta que iba a crear para que la gente que vive en el exterior pueda aportar, no la realizó a pesar de haberla divulgado en varias ocasiones, por diferentes motivos. "La cuenta del exterior, finalmente después de mucho esfuerzo, nunca pudimos abrir aquella cuenta. Si bien se pudo, fue muy al final de la colecta y lo que terminó pasando es que la gente iba a poner plata, que se iba a usar principalmente para gastos del fideicomiso así que decidimos cerrarlo antes de que entre esa plata. Tampoco le íbamos a pedir a la gente que ponga plata para pagar un fideicomiso que esdtá abierto pero que no genera nada actualmente. Decidimos ponerle un freno al ingreso de la plata del exterior y cerrar el fideicomiso antes".