¿Se aleja Messi del Barsa? Por qué se congeló la negociación y la furia de Piqué con el club

El último lunes, hace sólo 24 horas, parecía que el sueño de la vuelta de Lionel Messi al Barcelona FC iba a concretarse. Su padre, Jorge Messi, fue descubierto en una reunión con el presidente de la institución deportiva catalana, Joan Laporta, y había revelado que le encantaría que su hijo volviera al club que lo vio nacer. Ahora, tras las últimas declaraciones que brindó a la prensa española, la esperanza de volver a ver al rosarino con la camiseta blaugrana, parece estar alejándose a pasos agigantados.

En Cataluña, la posible vuelta del capitán del Seleccionado argentino de fútbol es casi un asunto de estado, que tiene a toda la prensa en vilo con la intención de tener antes que los demás algún tipo de confirmación. En esta disputa, el periodista Carlos Monfort informó acerca de una conversación que mantuvo con el representante del argentino, a las 23:56 del lunes, cuando salía de un restaurante local.

"Ahora mismo veo bastante difícil una llegada de Messi al Barsa. No creo que se de", confesó Jorge. "Está bastante complicado. Ahora mismo depende de un montón de cosas. Barcelona es su casa y siempre será su casa. Él ha estado muy cómodo aquí", aseguró ante el reportero.

El problema alrededor del fair play financiero sigue siendo la principal traba de la llegada del rosarino a su hogar. Y este conflicto poco tendría que ver con Lionel, de acuerdo a lo que señaló su papá. "Hay muchas cosas ahora mismo en juego, muchas cosas de las que estamos pendientes. No es lo económico: él jugaría gratis", confesó.

El padre del astro argentino también reveló que Lío está cansado de los comentarios que se generan por los idas y vueltas con la conducción del Barcelona, algo que también le estaría pesando a él. "Le molesta un poquito que se hable mal de su hijo, y no es que él no quiera venir. Pero anímicamente está mal, no sabe qué hacer, está un poquito aburrido de la situación", confirmó el periodista.

La fuente también destacó que el crack argentino viene de sentir mucha presión por los años en París, que no fueron los mejores para él. "Especialmente los primeros cuatro meses en los que tuvo que vivir en un hotel, que psicológica y anímicamente fueron muy complicados", detalló Monfort.

Al mismo tiempo, según el periodista, el padre de Messi aseguró que la relación de su hijo con Laporta "es muy buena", y que en caso de no prosperar un acuerdo para su vuelta al Barcelona, "se despedirá -como hace todo el mundo- y harán algo grande".

Según el reportero que tuvo acceso al diálogo con Jorge Messi, durante el miércoles o el jueves habrá un comunicado del futbolista anunciando la decisión tomada respecto a su vuelta. Aunque ya no depende de él, sino más bien de La Liga y la negociación con el club catalán respecto al fair play financiero.

Mientras tanto, Lionel tendrá una nueva gira con la Selección Argentina, por la cual viajarán por China para enfrentarse a Australia y a Indonesia, que se jugarán el 15 y 19 de junio respectivamente.

El reclamo de Piqué

Gerard Piqué, ex defensor de España y del Barcelona, ex de Shakira, y muchas otras cosas más, se refirió al escándalo por la imposibilidad de que Messi vuelva a jugar en el club donde el español desempeñó gran parte de su carrera. Él fue uno de los que abandonó el fútbol para que la institución pueda recomponer su situación financiera, desprendiéndose de los sueldos más altos.

"Lo de liberar el salario, me hace mucha gracia porque nos hemos ido y seguimos teniendo el fair play financiero. ¿Quién más se tiene que ir?", se preguntó el fundador de la Kings League junto, en un stream que brindó junto a Ibai Llanos.

Es que, además de su salida, se sabe que para la próxima temporada también se irán los históricos Sergio Busquets y Jordi Alba, con el fin de bajar la masa salarial que paga el Barsa.

"En teoría éramos nosotros los causantes por nuestros salarios. Nos hemos ido todos. Ahora no estamos y tampoco pueden inscribir", cuestionó el novio de Clara Chía.