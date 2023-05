Se calentó Messi: los mensajes ocultos del video de medio minuto con el que acorraló al PSG

Hasta acá llegué. Ese parece haber sido el hilo conductor del escueto video de medio minuto con el que Lionel Messi le frenó el carro a los directivos e hinchas del París Saint Germain y aceleró su desvinculación del club francés, con el que tenía contrato firmado hasta el 30 de junio. Los mensajes ocultos de la grabación y cómo fue la previa de la sanción.

El capitán de la Scaloneta se mostró con cara de enojado, de traje y sin ganas de dar explicaciones. No ocultó su malestar por la sanción y las críticas recibidas a partir del viaje de la discordia a Arabia Saudita. Y, si bien les pidió escuetas disculpas a sus compañeros de plantel y al club, lo cierto es que la "Pulga" explicó cuál fue el presunto malentendido con los directivos, exponiendo así a sus más de 458 millones de seguidores en Instagram la interna que mantiene desde hace meses con la dirigencia.

"Hola... bueno. Quería hacer este video por todo lo que está pasando. Antes que nada, pedirle perdón a mis compañeros y al club. Sinceramente pensé que íbamos a tener libre después del partido, como venía pasando durante las semanas anteriores. Tenía organizado este viaje a Arabia, el cual había sido cancelado anteriormente y este no pude", arrancó el campeón del mundo en su descargo.

Messi iba aprovechar esos dos días libres para saldar en Riad, a 6.000 kilómetros de París, un compromiso comercial que tenía pendiente desde que terminó el Mundial de Qatar, en su condición de embajador del Ministerio de Turismo de Arabia Saudita. Pero al reducirse a 24 horas ya los tiempos no le daban, por lo que no recibió la autorización a esa solicitud que hizo ante las autoridades de la institución parisina y el propio Christophe Galtier para ausentarse del país.

Sin embargo, Messi viajó igual, disfrutó de la estadía en la capital árabe, visitó hasta un zoológico con sus hijos y su esposa, Antonela Rocuzzo, cumplió con su compromiso comercial y volvió a París. Con este escándalo instalado, desde el entorno del delantero advirtieron que la decisión de no renovar con el PSG ya había sido tomada hace un mes y verían con buenos ojos retornar a Barcelona, algo que está muy lejos de concretarse.

"Vuelvo a repetir: perdón por lo que hice. Acá estoy a la espera de lo que el club decida. Nada más. Un abrazo", es el cierre del escueto video con el que Messi le cantó retruco a las autoridades del club, quienes filtraron el martes a la prensa la sanción de dos semanas contra el capitán. En estos momentos, el delantero no sólo no puede asistir a los entrenamientos, sino que además quedó afuera de las convocatorias para los partidos y le descontarán estos quince días de su sueldo.

La única voz oficial que se hizo cargo de la decisión del club, al menos ante los medios, fue la del director técnico. "Fui informado a principios de la semana por mi dirección de la decisión tomada de suspender a Leo. Una vez que me informaron la decisión, asumí la responsabilidad de no comentarla. No tuve que tomar yo la decisión. He sido informado y cumplo", sostuvo Galtier.