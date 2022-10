Se define la Liga: qué necesitan Boca, Racing y Atlético Tucumán para ser campeones

Hasta el partido de ayer por la noche, en el que el entrenador Marcelo "el Muñeco" Gallardo se despidió de River Plate con una derrota frente a Rosario Central, todavía eran cuatro los equipos con chances de quedarse con el primer puesto de la Liga Profesional de Fútbol.

Ahora, con los de Núñez ya fuera de la competición, sólo quedan en camino al título tres planteles: el de Boca Juniors, que va primero con 48 puntos; el de Racing Club, que lo escolta con 47; y Atlético Tucumán, que luego de ir muchas fechas en el primer lugar, se quedó sin nafta y va tercero con 45, pero todavía con chances de coronarse de gloria.

A los tres les quedan seis puntos en juego, teniendo en cuenta que Boca ya perdió con Newell's Old Boys este sábado por la fecha 26, pero que todavía le resta el partido suspendido por la 23, en el cual debe enfrentar a Gimnasia de La Plata.

Hoy a las 21:30 tendrá la oportunidad de alcanzar al puntero -al menos hasta el miércoles- Atlético Tucumán, quien se enfrentará desde las 21:30 de local frente a Unión. Aunque también, en caso de perder, ya su consagración dependerá de un milagro, porque necesitará que sus rivales salgan derrotados en los dos encuentros que les quedan.

En caso de volver a la punta los tucumanos, sólo podrían disfrutarla por 24 horas, ya que el martes jugarán Racing de visitante frente a Lanús, por lo que en caso de triunfar el equipo que conduce Fernando Gago, se subiría a la cima de la Liga llegando a los 50 puntos, y esperando que Boca pierda al día siguiente con Gimnasia para depender de ellos mismos.

Se define en la última fecha

Si bien en caso de que Boca venza en el partido suspendido, y Racing y Atlético pierdan hoy y mañana, el plantel que conduce Hugo Ibarra saldría campeón, las chances son bastante mínimas, por lo que todo indica que se definirá en la próxima fecha -la última- la 27.

Ahora el problema es los encuentros que se van a dar ahí, en el marco de quienes pueden consagrarse campeones. Ya que habrá un cruce de archirrivales en la búsqueda por el título.

Por un lado, a Boca le tocará definir contra Independiente de Avellaneda, y a Racing contra River Plate. Con todas las sospechas habituales de arreglos que existen entre las fantasías de los hinchas del fútbol argentino, este doble duelo está llamado a quedar en la historia gracias a las enormes dudas que despertarán sea cual fuese el resultado con el que terminen.

Es que si Independiente pierde con Boca -algo que no sería extraño de acuerdo a la tabla de posiciones-, el clamor popular va a decir que se dejaron vencer para perjudicar a su derby barrial Racing. Aunque también los blanquicelestes definirán frente a River, por lo que es probable de que si las cosas se dan de forma inversa, los rumores digan lo mismo respecto a que el plantel de Gallardo salió a perder para perjudicar a su clásico rival.

También existe la posibilidad de que a los rivales de toda la vida se los incentive, una vergonzosa realidad que los planteles nunca cuentan cómodamente, pero que sucede en el fútbol local y que no está penado por la ley ni los reglamentos. Sí lo está recibir dinero para jugar mal. Eso no está permitido y es castigado. Aunque ofrecer y aceptar dinero para jugar mejor, no lo está y es una realidad muy probable.

Quienes pueden llegar a salir beneficiados de tanta locura y de partidos tan chivos para sus rivales en la última fecha, es Atlético Tucumán. El equipo que conduce Lucas Pusineri irá contra Defensa y Justicia de Florencia Varela, que en caso de ganarle mañana a Colón en Santa Fe, llegará ya clasificado a la Copa Sudamericana y sin chances de mejorar sus logros anuales. Por lo que -salvo por algún incentivo que medie-, es probable que sea un partido más relajado que los otros dos.

Mientras tanto no están establecidos -ni lo estarán hasta que se den los encuentros de esta semana- los horarios y días de la definición, ya que es muy probable que los partidos que jueguen quienes todavía tengan chances de coronarse campeones, deban hacerse en forma simultánea para evitar especular con los demás resultados.